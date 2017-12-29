مصادر تؤكد انقطاع خدمات الواتس آب عن بعض هواتف المحمول فى عام 2018

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اصدار تطبيق الواتس آب المملوكة لشركة فيس بوك السنه الماضية، إعلان بصحيفة ديلي ستار البريطانية، أنه سيتم تحديث تطبيق الواتس آب، كما إنه سيتم إيقاف خدمة التطبيق عن بعض الهواتف التي لا توجد بها قدرات للاستفادة من تحديث تطبيق الواتس آب، ويعتبر من أول الهواتف التي سيتم إيقاف خدمة التطبيق عنها هي الهواتف المحمولة التي تعمل على نظام تشغيل البلاك بيري.

وقد قال المتحدث الرسمي لشركة واتس آب، إنه بالرغم من أن تلك الهواتف المحمولة كانت جزءًا رئيسيًا من كفاحنا، إلا إنها لا تقدم حاليًا التطورات التي نحتاجها لتوسيع مميزات هذا التطبيق في المستقبل، وقد أضاف أن القرار الذي اتخذته شركة واتس آب كان صعبًا جدًا عليهم.

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ولكنه يعتبر القرار الصحيح لتقديم خدمة أحسن للناس، من أجل تواصلهم بشكل أفضل مع الأصدقاء والعائلة والأحباء، وقد سبق لشركة واتس آب بأخبار مستخدمي هذه الأنواع من الهواتف بأنه سيتم بالفعل وقف خدمات التطبيق عنها نهاية عام 2016، إلا أنها قامت بتمديد المدة إلى نهاية عام ٢٠١٧، أي في خلال الأيام القليلة القادمة.

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وعلى الرغم من أن التطبيق اقترح علي شركات تلك الهواتف المحمولة بتحديث أنظمتها، وذلك كان خلال تحذيراته الأولي بوقف خدمات التطبيق عنها، إلا أنهم لم يستطيعوا إنشاء أنظمة جديدة، أو تحديث الأنظمة الموجودة بالفعل، كما أوضح تطبيق الواتس آب، بأن مستخدمي الهواتف المشار إليها سيكون لديهم القدرة على الاستمرار في استخدام تطبيق الواتس آب حتى بعد نهاية سنة ٢٠١٧، ولكن ليس بكل مميزات التطبيق الحديثة .

كما أكد تطبيق واتس آب بأنه سيعمل على انهاء دعم نظام تشغيل ويندوز موبايل 8.0 أيضًا نهاية سنة ٢٠١٧، بالإضافة إلى اثنين من الهواتف الأخرى وهي أندرويد 2.3.7 ، ونوكيا S40 أيضًا نهاية سنة ٢٠١٧، كما أوضح تطبيق الواتس آب التابعة لشركة فيس بوك، أنه سيدعم أجهزة الأندرويد القديمة حتى عام 2020 ولكن يجب أن لا نتوقع إضافة المزيد من المزايا الجديدة لهذا التطبيق، إنما ستحافظ على الأداء الجيد للخدمات الأساسية في التواصل.