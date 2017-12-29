10 خطوات بسيطة تساعدك على تسريع أداء هاتفك أندرويد

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إذا كنت تعاني من تباطؤ في أداء هاتفك أندرويد حتى لو كان الهاتف جديد لأن الهواتف معرضة للتباطؤ في أدائها بعد مرور عدة أشهر قليلة من استخدامها، لذا نبين لك 10 خطوات بسيطة إذا قمت بها سوف تساعدك على تسريع أداء هاتفك ويرجع إلى حالته الأولي.

تحميل مدير التخزين الذكي من جوجل Files Go:

يساعدك هذا التطبيق على توفير المساحة بالهاتف وتحسين أدائه إلى جانب اتاحة إمكانية إدارة الملفات بشكل كامل،بمعنى آخر هو عبارة عن مدير تخزين ذكي للغاية يحتوي على خانتين رئيسين هما الملفات وسعة التخزين .

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يساعدك التطبيق على معرفة مقدار المساحة الفارغة بهاتفك وبطاقة الذاكرة الخارجية بالإضافة إلي يساعدك على نقل الملفات إلى بطاقة الذاكرة الخارجية بكل سهولة وازالة الملفات المؤقتة مما يساهم في توفير مساحة تخزين مباشرة، ويعرض التطبيق اقتراحات مفيدة بخصوص الملفات التي تستطيع حذفها قبل نفاذ المساحة.

يتناسب تطبيق مدير التخزين الذكي من جوجل بصورة كبيرة مع هواتف أندرويد ذات مساحة ذاكرة تخزين داخلية 8 أو 16 جيجا بايت، ويساعد التطبيق في التوصل إلى الملفات غير الضرورية والمكررة علي الهاتف.

إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة أو تعطيلها:

في الأغلب تحتوي هواتف أندرويد على تطبيقات افتراضية مثبته على الهاتف مما يجعلها تستخدم ذاكرة الهاتف بشكل كبير ولكنك تستطيع تعطيلها أو إلغاء تثبيتها في حالة عدم استخدامها من خلال الذهاب إلى الاعدادات ثم التطبيقات لمعرفة جميع التطبيقات المثبتة على هاتفك وبعد ذلك تعطي الأمر بتعطيل التطبيقات المحددة أو إلغاء تثبيته، وتستطيع معرفة التطبيقات غير المستخدمة من خلال استخدام تطبيق مدير التخزين الذكي من جوجل Files Go وإلغاء تثبيتها.

تثبيت إصدارات التطبيقات المخففة:

في حالة اقتنائك هاتف ذو ذاكرة تخزين عشوائية صغيرة يجب عليك تثبيت الإصدارات المخففة من بعض التطبيقات التي تستخدمها لأن هذه الإصدارات تستخدم بيانات أقل إلى جانب قدرتها على العمل في الظروف المختلفة للشبكة.

والجدير بالإشارة أن هناك العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب توفر إصدارات مخففة من تطبيقاتها.

التأكد من تثبيت آخر تحديث لنظام أندرويد:

تأكد من تثبيت آخر تحديث لنظام أندرويد الذي يشتغل به هاتفك الذكي من خلال الذهاب إلى إعدادات ثم اختيار الهاتف ثم تحديث النظام وبعد ذلك أضغط على تثبيت التحديث في حالة إيجاده.

أضبط شاشة هاتفك الرئيسية:

في حالة ملاحظتك تأخر عند التغير بين التطبيقات أو التأخر عند الخروج من التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية من الممكن أنك تستخدم خلفيات متحركة بالشاشة الرئيسية وذلك يؤدي إلى استنزاف موارد الهاتف خاصة لو كان الهاتف ذو مواصفات منخفضة أو متوسطة لذا يجب عليك استخدام خلفيات ثابتة.

ملاحظة التطبيقات المشغلة في الخلفية:

في حالة ملاحظتك أن بطارية الهاتف تنتهي أسرع من وقتها المحدد يجب عليك الذهاب إلى الإعدادات واختيار بطارية الهاتف لمعرفة التطبيقات التي تستغل كمية كبيرة من طاقة البطارية ثم اضغط على اختيار إيقاف تشغيل التطبيق في الخلفية.

إيقاف تشغيل البلوتوث:

من المعروف إيقاف تشغيل خاصية لا تستخدمها على الهاتف ولكن من الأفضل إيقاف خاصية الوصول إلى الموقع حيث أن هناك عدد من التطبيقات تحتاج إلى تشغيل خاصية الوصول للموقع عند تشغيلها.

عدم تثبيت أي تطبيقات تحسن أداء البطارية:

في الأغلب جميع التطبيقات المختصة بتحسين أداء بطارية هواتف أندرويد تحذف فقط الملفات المؤقتة وتعمل على إيقاف التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية ولكنها تعمل أيضا على جعل هاتفك أكثر تعرضا للهاكر.

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