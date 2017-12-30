تعرف على الهواتف التي سيتم إطلاقها بمعالج سنابدراجون 845 خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 منذ قيام شركة كوالكوم عن الجيل الجديد المعالج سنابدراجون 845، وتم تسريب العديد من الأنباء عن أسماء الهواتف التي سوف يتم إطلاقها بمعالج سنابدراجون 845 من خلال الموقع الصيني “ويبو”، وهناك أجهزة سوف يتم طرحها خلال شهر فبراير القادم لعام 2018 بمعالج سنابدراجون 845 وهي سامسونج جالاكسي إس 9، هاتف سامسونج جالاكسي إس 9 بلس، وهاتف إل جي جي 7، وهاتف إل جي جي 7 بلس.

وأعلن الموقع الصيني “ويبو” أن خلال شهر أبريل القادم سوف يتم إطلاق هاتف شاومي 7 MI، وفي شهر مايو لعام 2018 سوف يتم إطلاق هاتف إتش تي سي يو 12، أما خلال شهر يونيو سوف يتم إطلاق الهواتف الثلاثة التالية “هاتف زد تي إي نوبيا زد 18، وهاتف سوني إكسبيريا إكس زد برو، وهاتف ون بلس 6”.

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وأعلن الموقع الصيني “ويبو” في شهر أغسطس لعام 2018 سيتم إطلاق هاتف نوكيا 10 بمعالج سنابدراجون 845، وخلال شهر سبتمبر القادم لعام 2018 سوف يتم إطلاق الهواتف التالية المزودة بمعالج سنابدراجون 845 وهما “شاومي 3 MI MIX، وهاتف إل جي V40، وهاتف سامسونج جالاكسي نوت 9”.

وأعلن الموقع الصيني ويبو أن الهواتف المعالجة بسنابدراجون 845 التي سوف يتم إطلاقها خلال شهر أكتوبر القادم لعام 2018 هي “زد تي إي نوبيا زد 18 إس، هاتف إتش تي سي يو 12 بلس، وهاتف سوني إكسبيريا إكس زد 2، وهاتف جوجل بيكسل 3 إكس إل، وهاتف جوجل بيكسل 3”.

وأعلن الموقع الصيني ويبو أن أجهزة الهاتف المحمول التي سوف يتم إصدارها خلا لشهر نوفمبر لعام 2018 بمعالج سنابدراجون 845 هو هاتف موتو زد 2019، وخلال شهر ديسمبر القادم سوف يتم إطلاق هاتف ون بلس ت6 تي، وهاتف سامسونج دبليو 2019.

يعد معالج سنابدراجون 845 الجديد يعمل على توفير أداء متميز بنسبة تصل إلى 25% إلى نسبة 30% من الجيل السابق سنابدراجون 835، بسبب وجود ثمان أنوية، أربعة منها لتنفيذ المهام، التي تتطلب قوة بتردد 2.8 جيجاهرتز لكل نواة، كما يعمل على توفير استهلاك الطاقة بنسبة 30%.

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