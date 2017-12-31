الكشف عن أسباب تراجع سرعة الإنترنت فى مصر

Advertisements

شهدت الأيام الأخيرة بطئ سرعة الإنترنت، واشتكي جميع العملاء المشتركين في خدمة ” TE data” التابعة للشرکة المصرية للاتصالات، الأمر الذي جعل خدمة عملاء تخرج عن صمتها قائلة، أن تراجع جودة الخدمة يرجع إلى أن الشركة تقوم ببعض أعمال الدعم الفني للشبكة. والجدير بالذكر أن عدد المشتركين في خدمة TE data کثیرون جداً، وكلاً منهم لديه أعمال كثيرة عبر الإنترنت.

والأنترنت بالنسبة لهم هو النافذة الذي يعرض من خلالها جميع أعماله، في أكثر من مجال، ومن هنا جاءت الشكوى من مستخدمي الإنترنت في كافة المحافظات، وبالنسبة إلى المصرية للاتصالات، تُعتبر المصرية للاتصالات من أكبر خدمات الانترنت في مصر، حيث يبلغ عدد مستخدمو الانترنت التابعين للمصرية للاتصالات إلى 5 مليون مُستخدم، وتُعد “TE data” أفضل خدمات الإنترنت التابعة للمصرية للاتصالات، والجدير بالذكر أن المصرية للاتصالات تعمل جادة لكي تُسعد عملائها في جميع الخدمات الخاصة بالإنترنت.

Advertisements

شركة تى اى داتا، هي شركة تابعة للمصرية للاتصالات، وتُعد شرکة تي اى داتا من أكبر وأفضل شركات الإنترنت في مصر‘ بالرغم من أنه خلال الفترة الأخيرة حدثت بعض المشاكل الخاصة بتراجع الانترنت ولكن وضح مسؤول بشركة تى اى داتا، أن هذا التراجع ناجم عن أعمال الدعم الفني الخاصة بالإنترنت، وهذا لا يُقلل من مكانة الشركة الكبيرة في مجال الانترنت.

اقرأ ايضًا.. تزايد شكاوى مستخدمي الإنترنت من بطء مفاجئ في السرعات

أما عن سرعة الانترنت، تقدم مستخدمو الإنترنت التابعين لشركة تى اى داتا بشكوى، وذلك بسبب تراجع سرعة الإنترنت في جميع المناطق والمحافظات، مما أدى إلى تعطيل الكثيرون من الناس في أعمالهم، من إرسال إيميلات خاصة بالعمل و من البحث على الإنترنت وغيرها من الوسائل المتاحة على المواقع الاجتماعية، وكل ذلك بسبب بطئ سرعة الإنترنت، وصرح مسئول بشركة تى اى داتا، أن هذا البطئ بخصوص الإنترنت في جميع محافظات مصر، مؤكداً أن الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل عودة سرعة الإنترنت بشكل طبيعي.

وعن جودة الخدمة، لا شك أن الخدمة في شركة تى اى داتا من الخدمات المتميزة، ولكن في الفترة الأخيرة حدثت مشاكل في الانترنت جعلت مستخدمي النت يشكوا لخدمة العملاء التابعة للشركة، وأوضح مسئول بالشركة، أن بطئ سرعة الإنترنت في مصر يرجع إلى أعمال الدعم التي تقوم بها الشركة وأيضاً لأن الشركة تقوم بتحديث البيانات وتقوم ببرمجة البرامج وذلك من أجل تأمين الانترنت والمواقع من الاختراق الذي يحدث، وأيضاً تقم الشركة بتعزيز الخطوط.