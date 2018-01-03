ما هو الهاتف الذي تفوق على الايفون وسامسونج في سرعة الإنترنت؟

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تكشف اختبارات جديدة، عن تميز هاتف Pixel 2، في سرعته بمُختلف شبكات LTE ، مقارنةً بأجهزة iPhone X و Note 8 و LG V30، وتعتبر هواتف بيكسل الجديدة من أحدث ما توصلت إليه شركة جوجل، وذلك بعد عدة سنوات من التجارب في مجال الهواتف الذكية، وقد أوضحت نتائج الاختبار الجديدة، أن هواتف بيكسل الجديدة تتميز بسرعة كبيرة في شبكات الإنترنت، وعلى أصحاب تلك الهواتف الفخر بأجهزتهم.

ونقلًا عن موقع “أردرويد”، فإن الاختبارات الجديدة المعلنة في مجلة PCMag، توضح تفوق هواتف بيكسل الجديدة عن نظيرتها هواتف iPhone X و Note 8 و LG V30، وذلك من حيث سرعتها في مُختلف شبكات LTE الأكثر انتشارًا في أمريكا الشمالية.

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وعلى الرغم من أن هواتف iPhone X و Note 8 و LG V30، تستخدم أحدث مودم X16 من شركة كوالكوم، ولكن نتائج الاختبار أوضحت أن الخيارات التصميمية لصناعة الهواتف والهوائيات المختلفة المضافة ما زالت تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة الهواتف بالإنترنت، فهي تساعد على توفير إشارة أحسن وتقلل من عمليات إعادة الإرسال، كما أنها تعمل على تحسين الكفاءة الطيفية للشبكة، وتحسن تجربة المستخدم بشكل عام.

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كما أوضح موقع “أردرويد”، نتائج الاختبارات، أن هاتف بيكسل استطاع العمل بأفضل أداء عن هواتف الأي فون بنسبة 36.2%، وذلك في سرعة التحميل من الإنترنت، بنفس استعمال عدد القنوات، ونطاق التردد، وعدد الهوائيات.

كما شملت أيضًا الاختبارات على أداء الهواتف عندما تكون الإشارة قوية، أو الإشارة ضعيفة وقابلة للانقطاع، وقد أوضحت النتائج بأن هواتف الآي فون اكس، كانت أبطأ الأجهزة بمقارنتها مع باقي الأجهزة، كما كان أداء هاتف بيكسل هو الأفضل، حتى في ظروف الإشارة الضعيفة.

حيث تمكن هاتف بيكسل انتاج شركة جوجل من توفير أعلى سرعة وأفضل أداء في الاختبار، يليه بعد ذلك هاتف Note 8 ، ثم هاتف V30 ، وأخيرًا iPhone X في نهاية القائمة، وفي كل مرة تثبت هواتف الأندرويد كفاءتها عن هواتف الآيفون، فقد استطاعت هواتف Pixel 2 و Note 8 و V30 الحصول على لقب الأكثر سرعة مقارنةً مع هاتف iPhone X.