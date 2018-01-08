4 خطوات تساعدك على تجديد هاتفك بأقل الأسعار

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يسعى الجميع إلى تجديد هاتفه الذكي من وقت لآخر لعدة أسباب من ضمنها معاناة الهاتف القديم من مشكلات عديدة مثل ضعف أداء البطارية أو بطء تحميل البرامج أو الثقل فى التحكم بتطبيقات الهاتف، ولكن الأسعار المرتفعة للهواتف الذكية الآن تمثل حجر عثر أمام المستخدمين لشراء هاتف جديد.

لذا نقدم لك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تساعدك في تجديد هاتفك القديم مقابل تكلفة مادية بسيطة للغاية وهي:

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اشتري بطارية جديدة لرفع معدل أداء هاتفك وتحسين وظائفه:

يواجه العديد من المستخدمين عقب استخدامهم للهواتف الذكية لفترة من الزمن تراجع أداء بطارية الهاتف حيث يقل مدة عمرها مما تتسبب في القيام بالعديد من التصرفات المزعجة، وتستطيع حل هذه المشكلة من خلال شراء بطارية جديدة للهواتف مقابل مبلغ بسيط وذلك سوف يعطيك شعور بأنك اشتريت هاتف جديد.

وفي حالة اقتناء هاتف ذكي لا يمكن استبدال البطارية الخاصة به، تستطيع حل هذه المشكلة من خلال زيارة أحد مراكز صيانة الهاتف المعتمدة وتطلب منهم تجديد البطارية وسوف يقوموا بهذا الأمر بكل احتراف ودون التسبب في أي ضرر للهاتف.

شراء غطاء جديد لهاتفك بألوان جديدة ومرحة:

يمنح الغطاء الجديد لهاتفك القديم شكل جديد كما يمكنك شراء غطاء حماية جديد للهاتف وهذه الأغطية تتوفر بكثرة وبألوان مختلفة بالأسواق من خلال دفع مبلغ بسيط من المال للحصول على هاتف جديد محمي من الأتربة والخدوش في ذات الوقت فضلا عن شرائك لاصق شاشة حماية وذلك سوف يمنحك إحساس بأنك اشتريت هاتف جديد.

ضع أكسسوارات جديدة لهاتفك:

سوف تضيف هذه الإكسسوارات الحداثة على هاتفك القديم حيث تتوفر في الأسواق أشكال مختلفة من الإكسسوارات مثل السماعات الملونة وقطع الحلي الملصقة على الهاتف والحافظات ذات الرابط الملونة الإمساك بالهاتف.

إضافة مساحة تخزين إضافية لهاتفك:

تستطيع زيادة مساحة هاتفك الذكي من خلال شراء بطاقات الذاكرة المختلفة المساحات مما يمنحك مساحة كبيرة بالهاتف كما يتوفر بالأسواق بطاقات ذاكرة لاسلكية، وفي حالة تمتع الهاتف بمساحة تخزين محددة فيمكنك مسح وإزالة التطبيقات والألعاب التي لا تستخدمها وذلك سوف يوفر لك مساحة كبيرة على هاتفك إلى جانب سوف يحسن من أداء الهاتف.

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