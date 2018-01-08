“سوني” تطرح هواتف Sony Xperia XA2 Ultra, Sony Xperia XA2

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة “سوني” عن إطلاق هاتفين جديدين وهما “إكسبيرا إكس إيه تو الترا” وهاتف “اكسبيرا إكس أيه تو” وهما أحداث إصدارات شركة سوني من فئة الهواتف المتوسطة العليا، وتم تزويد الهاتفين بتقنية كاميرات شركة سوني التي تتميز بالأداء القوي إلى جانب التصميم المميز.

وقد أعلن نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة سوني موبايل كوميونيكيشنز “هيديوكي فورومي” قائلاً “لقد بدأت استراتيجيتنا في مجال منتجات الفئة المتوسطة كأسلوب جديد ورائع يستند إلى جلب تقنيات جريئة لهذا القطاع من السوق بأفضل طريقة ممكنة، وقد تم تزويد كل من هاتف أكسبيرا إكس إيه تو، وهاتف إكسبيرا إكس أيه تو الترا، بتقنية الكاميرات الأمامية الرائدة التي شاهدناها للمرة الأولى في سلسلة إكس زد، ونحن نهدف عام 2018 باعتباره عام رائع، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الابتكارات عبر مجموعة “إكسبيريا” على مدى الأشهر القليلة القادمة”.

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يتميز هاتف “إكسبيرا إكس أيه تو” بكاميرا خلفية تصل قوتها إلى 23 ميجابيكسل، مزودة بحساس شركة سوني للصورة المتحركة، من أجل التقاط صورة فوتوغرافية واضحة في الإضاءات المنخفضة، كما يتميز الهاتف بتصوير الأفلام بخاصية 4k، وخاصية التصوير بالحركة البطيئة بسرعة 120، أما شاشة عرض الهاتف فقد تتميزت بوضوحها العالي بمقاس 5,2 إنش.

ويعتمد هاتف “إكسبيرا إكس أيه تو” بسهولة القفل عبر جهاز استشعار بصمة الإصبع، ويتكون الهاتف من الألمنيوم المؤكسد على جميع جوانب الهاتف، ويتميز الهاتف بسعة البطارية العالية، ويتوفر الهاتف بشريحة اتصالات واحدة، أو بشريحة مزدوجة ومتوفر باللون الفضي، والوردي، والأزرق، والأسود.

أما هاتف “إكسبيرا إكس أيه تو الترا” فقد تم تصميمه لمحبي التقاء الصورة السيلفي حيث أن كاميرته تتميز بدقة عالية تبلغ ستة عشر ميجابيكسل، إلى جانب تزويد الموبايل بكاميرتين أمامية مزودة بدقة ثمانية ميجابيكسل بزاوية تقاس بحوالي مائة وعشرين درجة، والكاميرات الأمامية مزودة بالفلاش الأمامي، تتميز شاشة الهاتف بأنها بمقاس ستة إنشات عالية الوضوح، مصنوعة من زجاج قوي، ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان وهي اللون الأسود، واللون الذهبي، واللون الفضي، إلى جانب اللون الأزرق.

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