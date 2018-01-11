“آبل” تعلن فرض إجراءات رقابية صارمة على استخدام الأطفال لأجهزتها

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة آبل الأمريكية حيث صرحت أنها بصدد أن تعمل على توفير وسائل رقابة تعد صارمة على الأطفال بالنسبة إلى استخدامهم لأجهزة الهاتف المحمول الآي باد، و آيفون، وآيبود تاتش، وأكدت الشركة أنها سوف تعمل خلال الفترة القادمة على فرض نظام رقابة على الأطفال.

وقد أعلنت شركة آبل الأمريكية أن نظام الرقابة سوف يتم فرضه على أجهزتها من فئة الهاتف المحمول لتكون أكثر صرامة عن السابق على استخدام الأطفال بحسب ما تم الإعلان عنه بصحيفة “يو إس إيه توداي”، وأعلنت شركة آبل “دائما ما اهتمت آبل بالأطفال، ونحن نعمل بجد من أجل العمل على تصنيع منتجات قوية، تساعد على إلهامها، والترفيه عنهم، وتعليمهم، في حين تساعد الآباء على كيفية حمايتهم أثناء تواجدهم على شبكة الإنترنت”.

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وجاء في بيان شركة آبل الأمريكية أيضا “نحن رائدون في هذه الصناعة، من خلال توفيرنا لضوابط أبوية بديهية في نظام تشغيل أجهزتنا”، وجاء إعلان شركة آبل بناء على طلب تم تقديمه من أثنين يعدون من كبار المستثمرين بالشركة يوم الاثنين الماضي الموافق الثامن من شهر يناير الجاري لعام 2018 من أجل مكافحة إدمان الأطفال لهواتف المحمول الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعلن شركة آبل في البيان الصادر عنها أن الموعد الذي سوف يتم فيه أطلاق هذا النظام الرقابة الذي يعد صارم على استخدام الأطفال للهاتف المحمول، وتتضمن أجهزة شركة آبل من الهواتف الذكية العديد من وسائل حماية الأطفال من الإنترنت.

ومن هذه الأنظمة الرقابية في هواتف آبل فرض قيود من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات والعمل على تفعيل Restrictions ليتم وضع كلمة سر تتكون من أربعة حروف أو أرقام والتي من خلالها يمكنك التحكم في الهاتف المحمول.

وكذلك يمكن تفعيل خاصية تسمى “تحميل التطبيقات بشكل تلقائي” من معرفة بكل التطبيقات التي تم تحميلها من جانب الأطفال أثناء استخدامهم للهاتف المحمول لكي تضمن أنها مناسبة لأعمال الأطفال أم لا، وهناك خاصية متابعة الأنشطة في حال كان الأطفال صغار في السن فهناك ميزة في هواتف آبل تجعلهم يشاركون في التطبيقات من خلال الحساب الشخصي للأب أو الأم ليتم التعرف على ما فعلوه بالتحديد من خلال هذه التطبيقات.

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