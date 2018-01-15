“جلاكسي نوت 8” تثير استياء المستخدمين بسبب ضعف البطارية

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تابع موقع مصر 365 استياء عدد كبير من مستخدمي جهاز “جلاكسي نوت 8” بسبب ضعف بطارية، حيث أعلن عدد من مستخدمي هاتف “جلاكسي نوت 8” من معاناتهم من مشكلة ضعف بطارية الهاتف والتي تنفذ بشكل كامل ومفاجئ دون انذار مسبق.

وأعلنت الشركة المصنعة لهاتف جلاكسي نوت 8 عن إصدارها لجيل جديد من فئة هواتف جلاكسي في أخر شهر أغسطس السابق من عام 2017، قبل أن تقوم الشركة بطرح التحديد الجديد له خلال شهر نوفمبر السابق مع العلم أن قيمة هاتف جالاكسي نوت 8 تتراوح ما بين تسعمائة إلى تسعمائة وستين دولار أمريكي.

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أعلنت شركة سامسونج بصفة رسمية بأن هاتف جالاكسي نوت 8 يعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بنفاذ بطارية الهاتف بطريقة مفاجئة وسريعة دون سابق إنذار، حيث أعلنت شركة سامسونج أنها لاحظت وجود مشكلة بنسبة صغيرة في عدد من هواتف الشركة تبعاً لما إعلانه “وكالة سبوتنيك”.

توجه شركة سامسونج مشكلة في إصدار سابق من هاتف جلاكسي نوت 7 حيث بدأت المشاكل تظهر على هواتف شركة سامسونج فئة جالاكسي، وتعد مشكلة هاتف جلاكسي نوت 7 في انفجار الهاتف المحمول دون أي أسباب مما أدى إلى تكبد شركة سامسونج خسائر كبيرة جداَّ خلال العام السابق 2017.

وبسبب المشاكل سالفة الذكر في هاتف جالاكسي نوت 7 وهاتف جالاكسي نوت 8 التي تعرضت لها المستخدمين والتي تسببت في استياء كبير من قبل المستخدمين هذه الفئة التي تعد راقية من الهواتف المحمولة والتي تتميز أيضا بارتفاع أسعارها، وتسبب هذه المشكلات إلى صعوبة منافسة هواتف “النوت” خلال العام الحالي 2018 للهواتف المحمولة المختلفة بسبب عيوب الصناعة.

وتعتزم شركة سامسونج أن تتلافى هذه العيوب من الصناعة في إصداراتها القادمة، وتسبب الحوادث الأخيرة التي تعرضت لها إصدارات جلاكسي نوت 7 وجلاكسي نوت 8 إلى إعلان العديد من شركات الطيران عدم وضعها هواتف النوت على متن طائراتها خوفاً من وقوع حوادث كبرى.

وأعلنت شركة سامسونج عن طلب إعادة الهواتف المحمولة من فئة جلاكسي نوت 7 حتى تتمكن من التعرف على السبب الرئيسي وراء انفجار الهواتف والتي أدى إلى استياء مستخدمي هذه النوعية من الهواتف.

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