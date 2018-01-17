الكشف عن موعد طرح هاتف جالاكسي إس 9

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اطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتفها الذكية الجديدة لعام 2018 في الأسواق، حيث أعلنت الشركة عن طرح هاتف جالاكسي إس 8 بالأسواق، حيث يعد هاتف جالاكسي اس 8 الذي قد سبق وأن طرحته الشركة من قبل من أفضل الهواتف التي يعمل بنظام التشغيل اندرويد، والان بدأت في الإعلان عن نسختها الجديدة من هاتف جالاكسي إس٩.

قد ورد توثيق من فريق مؤسسة سامسونج الكورية بالتعاون مع شركة كوالكوم أنه يجري الآن تحديث جديد شاشات هواتف سامسونج القادمة والتي أطلق عليها جالاكسي اس 9 وجالكسي اس 9 بلس، حيث نُشرت صورة مسربة لها تكشف عن خصائص الهاتف الحديثة من إصدار شركة سامسونج “جالاكسي إس 9” والذي يتوفر له شحن لاسلكي بتقنية أمثل.

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أعلن البعض أن الإصدار الجديد يحتوى على شبة كبير من الجيل السابق لمؤسسة سامسونج لهاتف جالاكسي إس ٨، حيث جاء وجه الشبه من جهة الشكل مع بعض الاختلافات في طريقة أداء الهاتف، ومن المتوقع أن يكون الهاتف مزود بمعالج سناب دراجون 845.

وقد أعلنت شركة سامسونج أن من مميزات إصدارها الجديد الدقة في الأداء بنسبة 27% والكفاءة الأضخم للطاقة، بكمية 25% مضاهاة بالمعالج الماضي، الذي يعين على تأدية أجود واستهلاك أقل للطاقة.

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و بالنسبة للصورة الخاصة بالهاتف التي قد تم طرحها من المقرر أن توضح أن مؤسسة سامسونج مستمرة بتقنية تعديل كاميرات هواتفها على نحو أمثل وأعلى فى التكنولوجيا، أما عن حجم الهاتف فسيكون مطابق لحجم هاتف الجيل الماضي لهواتف سامسونج.

ومن مميزات هاتف سامسونج جالاكسي اس٩، إمكانية التصوير البطيء ووجود كاميرا مزدوجة تنافس الكاميرا الخلفية لجهاز ايفون ٧بلس حيث تعمل بنظام التقريب البصري، وفيما يتعلق بالشاشة فى هاتف جالاكسي إس 9 يصل قياسها إلى 5.8 بوصة مطابقاً لنفس قياس هاتف جالاكسي إس 8، وتعمل تلك الشاشة بتقنية امولد 2960 فى 1440 بيكسل.

كما أنه يتوفر فى الهاتف إمكانية الشحن السريع بتقنية أجود من هواتف آيفون الأخيرة، وأنه سوف يحتوي الهاتف سامسونج جالاكسي اس ٩ على زر المساعد الرقمي بيكسي، كما يتوافر ايضا فى التليفون بطارية أكبر وآمنة في نفس الوقت، وعن موعد طرح هاتف المحمول، ورد أنه فى شهر فبراير القادم فى المؤتمر الدولي للمحمول و سيتم الإعلان على موعد نزوله في الأسواق .