تعرف على قائمة الهواتف الذكية التي سوف تحصل على أندرويد أوريو

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كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية النقاب عن قائمة الهواتف الذكية التي سوف تحصل على نظام التشغيل اندرويد أوريو الجديد موضحا أن النظام سوف يدعم هواتف سامسونج جلاكسي إس 8 وجلاكسي إس 8 بلس وجلاكسي نوت 8.

وأضافت الصحيفة يستطيع مستخدمي هواتف وان بلس 5 تي الحصول على نظام أندرويد أوريو وأيضا مستخدمي هواتف هواوي مايت 9 و مايت 9 برو مشيرة إلى وصول التحديث تلقائيا إلى هذه الهواتف ثم يقوم المستخدم من خلال اتباع الخطوات المحددة له تشغيله.

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يحتوي إصدار أندرويد أوريو الجديد على العديد من المميزات على رأسها عملية تشغيل الهاتف بسرعة كبيرة حيث أصبحت زيادة التشغيل بشكل أسرع مرتين من الأصدار السابق، كما يحد من عمل التطبيقات الأقل استخداما في الخلفية مما يساعد على توفير موارد الهاتف مثل الرامات والمعالج إلى جانب التقليل من استهلاك أداء الطاقة.

ويتضمن الإصدار الجديد بميزة جديدة تحمل أسم ” بيكتشر إن بيكتشر ” والتي تتيح للمستخدم تشغيل مقطع الفيديو في نافذة عائمة خلال عملية التصفح على شبكة الإنترنت أو خلال استخدام التطبيقات المثبتة على الهاتف، وأيضا ميزة الاتصال التي تتيح للهاتف الكشف عن الشبكات اللاسلكية القريبة كما تسمح الاتصال مع الأجهزة المجاورة دون الاتصال بالإنترنت.

والجدير بالإشارة أن شركة جوجل كشفت النقاب عن نظام تشغيل أندرويد أوريو في أغسطس الماضي ومن أولي الهواتف الذكية التي تدعم هذا النظام هاتفي بيكسل 2 وبيكسل 2 إكس إل.

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