الروبوتات تهدد ما يقرب من 3.4 ملايين موظف في ألمانيا

Advertisements

انتشرت الروبوتات في ألمانيا بصورة كبيرة، مما أدي إلى تهديد أكثر من 3 ملايين موظف في الأعوام القادمة.

ونشرت صحيفة “فرانكفورتر زايتونغ” أن حوالي 3.4 ملايين شخص قد يخسرون وظائفهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهذا ما تم نشره من قبل الاتحاد العام لشركات تقنية المعلوماتية والاتصالات (بيتكوم).

Advertisements

كما ذكرت الصحيفة أيضاً أن الروبوتات سوف تقوم بعمل العديد من الوظائف، ووجب الان أن نستعد لهذه المرحلة، بخلق فرص عمل جديدة، و أيضاً تحديث و تطوير السياسات الاجتماعية للتكيُّف مع المستقبل والأدوات الحديثة.

وجدير بالذكر، أن 33 مليون موظف في مكاتب التأمينات الاجتماعية بالبلاد، فإن الروبوتات تهدد وظيفة كل واحد من أصل 10 أشخاص من هؤلاء الموظفين.

اقرأ أيضاً: وكالة الأناضول” تعتذر لأيمن نور وتؤكد على اختراق حسابه على “تويتر”

وكما ذكرت “بيتكوم”، فإن شركات الاتصالات والتي كانت تعتمد على 200 ألف موظف في التسعينيات، في الوقت الحالي تعتمد علي 20 ألف موظف، وهذا يدل على تراجع فرص العمل بنسبة 90 في المئة، في هذه الشركات.

كما أكدت أيضاً، أن هذا التغيير و بهذه السرعة يزيد من التهديد للقطاعات الأخرى، مثل: المصارف البنكية، مكاتب التأمين، وشركات الأدوية، والصناعات الكيميائية.

كما تنبأت الصحيفة أن حوالى نصف المهن الموجودة في هذا التوقيت تقريباً، سوف تختفي خلال الأعوام العشرين القادمة.