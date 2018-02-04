“مارك زوكربيرج” يعلن مستخدمي الفيس بوك يقضون وقت أقل على الموقع

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أوضح أن موقع فيس بوك قد شهد انخفاض في الوقت الذي يقضيه معظم المستخدمون، وأوضح خلال اجتماع قد تم عقده إن هناك بعض من التعديلات على محتوى موقع فيس بوك والذي تسبب في انخفاض الوقت الكلي الذي يقضيه المستخدمين عبر الموقع بنسبة 5%.

وأعلن مارك زوكربيرج عن أرباح شركة فيس بوك خلال الربع الرابع من العام السابق 2017 قائلاً ” بالإجمال، أجرينا بعض التغييرات التي قللت من الوقت الممضى على فيسبوك بحوالي 50 مليون ساعة يومياً”، هذا بعد أن أعلنت شركة فيس بوك أنها قد اتخذت قرار يهدف إلى تقليل مقاطع الفيديو الرائحة والعمل على التركيز على المحتوى الذي يتم تداوله ومشاركته مع الأصدقاء من أجل العمل على رفع درجة التفاعل بين المستخدمين لموقع فيس بوك.

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وأعلنت شركة فيس بوك لأول مرة انخفاض نسبة المستخدمين بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب انخفاض عدد المستخدمين النشطين من مائة وخمسة وثمانين مليون مستخدم خلال الربع الأخير من العام السابق 2017 إلى عدد مستخدمين يسجلون عدد مائة وأربعة وثمانين مليون مستخدم في الفترة الأخيرة من العام السابق.

ويجدر هنا الإشارة أن هناك العديد من المخاوف من قبل المستثمرين حول مدى تؤثر قطاع الإعلانات التجارية عبر فيس بوك، وخصوصا أن الأرباح قد سجلت حوالي ثلاثة عشر مليار دولار أمريكي مع ارتفاع بنسبة تصل إلى 47%، وتمتلك شركة فيس بوك 2,13 مليار مستخدم نشط شهرياً، وحوالي 1,4 مليار نشط يومياً.

وقد قام مارك زوكربيرج بإجراء العديد من التغييرات على موقع فيس بوك خلال بداية عام 2018 بسبب توجه العديد من الانتقادات إلى الموقع بسبب اتهام الموقع بأنه يساعد على الترويج للأخبار الكاذبة إلى جانب نشر المحتوى المزيف بالإضافة إلى ترويج أخبار عن التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تم خلال عام 2016 وتمويلها من قبل جهات في الدولة الروسية.

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