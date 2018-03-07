تعرف على مميزات “WeChat” منافس الواتس آب الجديد

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استطاع فريق موقع التواصل الصيني “WeChat” والمتخصص في المراسلة الفورية، أن ينجح في الوصول إلى أكثر من مليار مستخدم بالعالم، وهو ما يميزه عن مشتركي واتس آب، والفيس بوك.

ويعد تطبيق “Wechat”أكبر منافس لتطبيق واتس، هذا بالإضافة إلى عدة مميزات أخرى لا يسمح بها تطبيق الواتس آب، وسوف نتعرف عليها سوياُ في السطور الآتية.

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في عام 2011 تم تطوير هذا التطبيق، عن طريق شركة Tencent الصينية، حتى يكون بديلاً عن تطبيق واتس آب، وفيس بوك، وفي الصين لقبوا هذا البرنامج “تطبيق الصين لكل شيء، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن عن طريقه إتمام عمليات الدفع الإلكتروني، وأيضاً حجز تذاكر السفر و الكثير من الخدمات الأخرى.

و تطبيق “WeChat” مثل جميع التطبيقات الأخرى في كيفية عمله، ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي، ويقوم المستخدم بعد تنزيل البرنامج بإنشاء حساب خاص، وذلك عن طريق إدخال رقم الهاتف,بعد ذلك يتم إستلام رسالة برمز التحقق، ومن بعد ذلك يمكن للمستخدم أن يتواصل مع أصدقائه، وميزة هذا التطبيق أنه يسمح للمستخدم أن يبحث عن أصدقائه بكل سهولة عن طريق الإسم أو رقم التليفون.

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