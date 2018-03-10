توثيق تويتر للجميع.. سياسة تويتر الجديدة للتعامل مع المستخدمين

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من المعروف أن العلامة الزرقاء التي تمثل الشكل التوثيقى والاثبات الاكبر عن هوية صاحب الحساب او الصفحة ، دائماً ما تكون هدف أساسي يحاول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحصول عليه ، وهو الأمر الذى بات صعباً الى حد كبير مع حسابات فيسبوك، ولكنه أسهل بشكل كبير لمستخدمي تويتر.

وعلى غير العادة أوقف موقع تويتر خلال الفترة الماضية عملية التوثيق لعدد كبير من الحسابات، مما دفع “جاك دورسي” الرئيس التنفيذي للشركة بأن يصرح صباح أمس ، أن تويتر سيعود لفتح عملية التوثيق مرة أخرى ولكن بعد أن يقوم بأجراء عدد من التعديلات.

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وأضاف “جاك دورسي” فى تصريحه “أننا نريد أن يكون توثيق تويتر متاحاً لكل المستخدمين، ولكن علينا فى البداية أن نعيد صياغة المفهوم العام للتوثيق، ولذلك لابد على المستخدمين أن يتفهموا جيداً لفكرة أن الحسابات الموثقة ليس بالضرورة أن تقوم بنشر معلومات مؤكدة وصحيحة طوال الوقت”.

وتابع “دورسي” أن علامة التوثيق معناها أن هذا الشخص حقيقي وهو صاحب الحساب، ولكن للأسف البعض أساء فهم هذا الأمر، وتوجه إلى فكرة أن مالك هذا الحساب لا يقوم بنشر إلا كل ما هو مؤكد وحقيقى ، وبالطبع هذا ما لا نعنيه مطلقاً.

وأردف أن تويتر ستتيح إمكانية توثيق الحسابات من خلال رقم “البطاقة الشخصية”، كوسيلة أساسية لتوثيق الحساب خلال الفترة القادمة.

يذكر أن موقع التواصل الإجتماعى تويتر يعتبراحد المنصات الرئيسية للتواصل الاجتماعي، ويتميزبوجود عدد محدد للكلمات المنشورة لا يتعدى 280 حرف فقط، مما يجعله وسيلة هامة للتواصل مع الذين يجيدون التعبير عن أفكارهم وما يريدون أن يعلنوه بطريقة إبداعية.

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