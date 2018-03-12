تعرف على خطة الدولة لإنشاء “فيس بوك” مصري

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أكد المهندس”ياسر القاضي” الذي يشغل منصب وزير الإتصالات والتكنولوجيا، أنه في وقتٍ قريب سوف تقوم مصر بتأسيس موقع للتواصل الإجتماعي شبيه بموقع الفيس بوك، وأن الجهات المختصة بالدولة تسعى أن تكون مصر جزء من أهم الدول التي يحدث فيها تطور في مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أكد مصدر مسؤول بوزارة الإتصالات أنه قد تم بالفعل إتخاذ كافة الإجراءات لإنشاء وسائل التواصل الإجتماعي، مؤكداً على جهود الدولة في توطين صناعة التكنولوجيا، وأن مصر قد بدأت هذه المبادرة بافتتاح مصنع المحمول المصري “سيكو” بمحافظة أسيوط، و انشاء مصنع للالياف الضوئية بمحافظة الاسكندرية بمنطقة برج العرب، هذا بالإضافة إلى العديد من المصانع المنتظر افتتاحها في الأيام المقبلة.

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كما أكد خلال حديثه أن توطين التكنولوجيا أمر مهم جداً، ولا يقتصر فقط على صناعة “الهاردوير”، ولكن يجب الإهتمام بمجال “السوفت وير”، وخاصة لأن الكثير من الدول تمتلك عدد كبير من الشباب المصرية، تسعى لتؤسس وتشارك في نهضة التكنولوجيا العالمية.

كما أشار المصدر أيضاً أنه يري الكثير من الشباب بمعامل الإبداع والإبتكار ، وأن هؤلاء الشباب لديهم العديد من الأفكار التي تنافس هذه المواقع الإلكترونية، وأن الدولة تسعى أن توفر لهم جميع الإمكانيات التي تمكنهم من إنشاء وسائل تواصل تنافس المواقع العالمية.

كما أضاف المصدر في نهاية حديثه أن مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيس بوك أو غيرها من المواقع، يحققون أرباح مالية تقدر بمئات الملايين الدولارات، وذلك من خلال الإعلانات التي يتم عرضها على هذه المواقع، ويقوم العديد من التجار ورجال الأعمال في مصر بالإعلان عن تجارتهم على هذه المواقع، ويربحون من هذه الإعلانات دون أن يكون لهم أي مكاتب بالدولة، ولا يدفعون ضرائب للدولة.