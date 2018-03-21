شركة “جوجل” تواجه نشر الأخبار المزيفة بـ 300 مليون دولار

Advertisements

أعلنت شركة جوجل بأنها تنوي أن تدشن حملة استثمارت حتى تقوم بتحسين العلاقة مع ناشري الأخبار، والقضاء على نشر الأخبار المزيفة، وهذا يأتي في نفس التوقيت اختراق بيانات مستخدمي فيس بوك.

وقد أعلنت شركة “كامبريدج أنالايتكا” التى تعمل بمجال بيانات الإعلانات أنها قد واجهت اتهامات بأنها تحفظت على بيانات لأكثر من 50 مليون مستخدم لموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، من دون علمهم بهذا الأمر، وهذا ما دفع بعض من المسئولين بالبرلمان البريطاني بأن يطالبوا مؤسس موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بتوضيح حقيقة هذا الأمر.

Advertisements

وأكد رئيس مكتب الأعمال لدى شركة جوجل من خلال مدونة، أن الشركة تلتزم بدفع 300 مليون دولار، خلال الثلاث سنوات المقبلة وذلك لتأكيد الجودة على الصحافة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لنماذج الأعمال، ودعم مجال التكنولوجيا.

وفي الأعوام السابقة تم اتهام شركة جوجل أنها تقوم بنشر أخبار كاذبة على الانترنت، وذلك بعد الانتخابات الأمريكية عام 2016، وأيضاً خلال تصويت “البريكست”.

اقرأ أيضاً: أبرز ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه التلفزيوني ” شعب ورئيس”