مؤسس فيسبوك يستعد لإصدار بيان حول أزمة اختراق الحسابات

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يستعد الرئيس التنفيذي لشركة “فيس بوك” مارك زوكربيرج لإصدار أول بيان له تعليقا على الأزمة التي حدثت في حسابات الملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” وإختراق بياناتهم.

وقد أظهرت التقارير الصحفية التي نشرت حول تلك الأزمة، أن أزمة اختراق البيانات قد انتهت بتسريب بيانات 50 مليون مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” وانتقال تلك البيانات إلى شركة كامبريدج آنالايتكا، ذلك دون علم المستخدمين بذلك.

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بينما نشر موقع “كسيوس” أن ال24 ساعة القادمة ستشهد البيان الذي سيقوم مارك زوكربيرج بنشره، حيث سيقوم خلال هذا البيان بمحاولة استعادة ثقة المستخدمين من خلال توضيح الأمر والتأكيد على أن بيانات المستخدمين آمنة.

كما ذكر التقرير أن مارك يستعد لقول شيئ مفيد عن الأمر، بحيث يقوم من خلاله باستعادة الثقة من جديد في موقع التواصل الاجتماعي، حيث فضل هذا عن قوله أي تعليق سريع على الأمر.

الجدير بالذكر أن البرلمان البريطاني والكونجرس الأمريكي كانا قد طالبا مارك بعد تلك الأزمة بالمثول أمامها، حيث من المنتظر من مارك أن يقوم بتوضيح الأمر وذكر تفاصيل الأزمة التي حدثت وكذلك التعليق على ما حدث.

وقد أظهرت التعاملات الأخيرة ارتفاع نسبي في قيمة سهم الفيس بوك، وصولا إلى قيمة 170.6 دولار، بعد الارتفاعات التي طرأت عليه والتي جاءت بنسبة 1.4%.

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