توالى فضائح الفيس بوك واعترافات جديدة وخطيرة من مارك

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لا شك أن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أصبح محل شك من المستخدمين بعد أن توالت وزادت الاعترافات فى القضيه الجاريه والمعروفه على مستوى العالم بقضية فساد وفضائح للفيس بوك.

ومن جانبنا، تابع موقع مصر 365 اعترافات مؤسس الشبكة مارك زوكربرج أثناء استجوابه أمام الكونجرس حيث أنه اعترف بأن الموقع يقوم بجمع البيانات الخاصة بالأشخاص المستخدمين، بل ولم يسلم منه أيضاً من لا يمتلكون حسابات على هذه الشبكة بل قام بجمع بيانات هؤلاء الأشخاص أيضاً، واعترف “زوكربيرج” أيضاً خلال جلسة استجوابه أمام النواب فى الكونجرس بأن الموقع يجمع البيانات عن هؤلاء الأشخاص وذلك لأسباب أمنية وذلك عن طريق وسائل عدة.

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كما أكد خبير فى أمن المعلومات أن هذه الوسائل عبارة عن تحميل الشبكة للعناوين ولأرقام الهواتف الخاصة بأصدقاء كل شخص يقوم بإنشاء حساب على الفيس بوك وذلك عن طريق ملفات الكوكيز(تعريف الارتباط) والتى يقوم المتصفح بتخزينها ويستخدمها الموقع.

واعترف “زوكربيرج” بأن البيانات تُستخدم فقط للإعلانات الخاصة بالإنضمام للفيس بوك ولا يتم تداولها مع شركات أخرى، وصرح نائب رئيس مركز الديمقراطية والتكنولوجيا لشؤون السياسات بأن الذى يفعله فيس بوك بهذه البيانات ليس واضحاً.

وتبقى هذه القضية مفتوحة وتشغل الرأى العام, تُرى ما الذى سيتم كشفه لاحقاً فى هذه القضية المثيرة ؟