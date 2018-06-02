تقنية جديدة من BBC لمتابعيها فى كأس العالم .. تعرف عليها

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، أنها ستمكن متابعيها من فرصة مشاهدة مباريات كأس العالم بدقة “4K” لعشاق الساحرة المستديرة.

وأعلنت الهيئة أن هذه الخاصية تأتي إلى جانب تقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي (HDR) إلى جانب ميزة الواقع الافتراضي للمرة الأولى كجزء من التجربة الجديدة.

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وستعرض قناة “بي بي سي 1″، 29 مباراة على مدار أول أسبوعين من مباريات بطولة كأس العالم، مع عدد معين من المشاهدين الذين يمكنهم مشاهدة كل مباراة بأعلى جودة متاحة.

وسيتم تحديد الفواصل الزمنية المتاحة بدقة 4K – و المعروفة أيضًا بأسم Ultra HD – على أساس أسبقية الحضور .

وهو ما سيفرض على المشاهدون ضبط المزايا الجديدة من “بي بي سي آي بلاير”، للحصول على فرصة ليكونوا من المحظوظين الذين يتاح لهم الوصول إلى دقة 4K و HDR.

وقامت الهيئة البريطانية بهذه الخطوة بهدف منافسة كل من قنوات سكاي سبورتس وBT سبورت.

وصرح ماثيو بوستغيت، مسؤول قسم التكنولوجيا في “بي بي سي” لقد جلبت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إنجازات عظيمة في تقنية البث المباشر إلى جماهير المملكة المتحدة طوال تاريخ بطولة كأس العالم منذ أول بطولة تم عرضها على التلفزيون في عام 1954 وفي إنجلترا 1966، إلى أول مباراة فى بطولة كأس العالم تم عرضها بالألوان في عام 1970 وحتى تقنية الـ HD الكاملة في عام 2006″، وأضاف”الآن ، مع هذه التجارب، سنقدم للجماهير طعمًا آخر للمستقبل”.

ولكن لم تكشف “بي بي سي” عن عدد الإشارات المتاحة لكل مباراة في كأس العالم، ولكن قالت إنها ستكون عشرات الآلاف ويأتى هذا من خلال الالتفات إلى أن نحو مليار شخص في كل أنحاء العالم شاهدوا المباراة النهائية لكأس العالم 2014 ، فإن هذا الأمر يستحق الضبط في وقت مبكر.

ويستطيع مشاهد “بي بي سي” متابعة 33 مباراة بتقنية الواقع الافتراضي عبر تطبيق مصمم خصيصًا وهو “BBC Sport VR” – BBC Sport VR – FIFA World Cup Russia 2018 ، ولكنه لم يتم إطلاقه حتى الآن ، بحيث يكون متاحًا قبل انطلاق كأس العالم على اجهزة iOS و Android و Gear VR و Oculus Go و PlayStation VR.

ومن الممكن لأي شخص لديه هاتف ذكي أو سماعة رأس VR متوافقة، الوصول للتطبيق واستخدم تقنية الواقع الافتراضي.

وبهذا يستطيع الجمهور من خلال “VR” الوصول إلى مجموعة من إحصاءات التطابق المباشر و يستطيع الأشخاص أيضاً من اختيار الجلوس خلف أحد الأهداف للتقرب من الحدث.

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