أوروبا تفرض أكبر غرامة على «جوجل».. تعرف على قدرها وسبب فرض الغرامة

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أعلن الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي ، فرض غرامة قدرها 4.34 مليار يورو ، أي ما يقدر بـ3.47 مليار دولار ، على موقع « جوجل » ، مرجعا السبب ، إلى ممارسات غير قانونية ، ومضادة للمنافسة ، والتي تتعلق بنظام تشغيل « أندرويد » ، الخاص بها .

المفوضية الأوروبية للمنافسة ، أكدت أن شركة « جوجل » ، استخدمت برنامجا ، لتوسيع هيمنتها بشكل غير عادل ، على جميع محركات البحث الأخرى ، وحرمت المستهلكين الأوروبيين ، من منافع فعالة .

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والرسوم التي تصل إلى نحو 5 مليارات يورو ، والتي ستستأنف عليها شركة « جوجل » ، تعد أكبر غرامة ، تفرضها الهيئة التنظيمية ، على شركة واحدة .

وأوضحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي ، مارجريت فاستيجر ، خلال مؤتمر صحفي ، أن شركة « جوجل » ، استخدمت نفوذها ، بهدف جعل هواتف « أندرويد » ، محبوسة في النظام البيئي ، الذي تسيطر عليه الشركة .

اللجنة التي تشكلت لحماية المنافسة ، ذكرت أن شركة « جوجل » ، تطلب من الشركات المصنعة ، أن تثبت بشكل مسبق ، تطبيقات بحث « جوجل » ، وتطبيقاتها ، إذا أرادت هواتفهم ، الوصول إلى متجر تطبيقات الشركة .

وأضافت اللجنة كذلك ، أن شركة « جوجل » ، دفعت الشركات المصنعة ، وشركات تشغيل الشبكات ، لإبقاء محركات البحث المنافسة الأخرى ، خارج هواتفها ، فضلا عن عرقلة ، تطوير أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة المنافسة ، التي كان من الممكن ، أن توفر منصة لمحركات البحث المنافسة ، من أجل الحصول على « ترافيك » ، حيث يستحوذ نظام « أندرويد » ، على 74 في المئة ، من سوق الهاتف المحمول في العالم .

هيئة المنافسة الأوروبية ، أكدت كذلك ، أنه يجب على شركة « جوجل » ، وضع حد لسلوكها غير القانوني ، في غضون 90 يوما ، بطريقة فعالة ، وإلا فإنها سوف تواجه رسوما إضافية ، بينما ذكرت شركة « جوجل » ، أنها سوف تستأنف القرار .