«أندرويد» في خطر بسبب الغرامة الأوروبية على «جوجل»

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ردت شركة «جوجل» العالمية ، على قرار الاتحاد الأوروبي ، بفرض غرامة قدرها 5 مليارات دولار ، على عملاق البحث في عالم الإنترنت ، وذلك على لسان سوندار بيتشاي ، رئيسها التتفيذي ، الذي قال في منشور له ، إن قرار منع «جوجل» من توفير تطبيقاتها ، سوف يؤدي إلى إرباك النظام الأيكولوجي لـ«أندرويد».

وألمح الرئيس التنفيذي لـ«جوجل» ، في منشوره ، إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي ، يرسل إشارة مقلقة لصالح الأنظمة الاحتكارية ، بدلا من الأنظمة المفتوحة ، وأضاف في تدوينته : « لكي تكون منصات مفتوحة ناجحة ، يجب أن توازن بين احتياجات كل شخص يستخدمها ، ويظهر التاريخ أنه دون قواعد بشأن التوافق الأساسي ، فإن أجزاء المنصات مفتوحة المصدر ، تؤذي المستخدمين والمطورين وصانعي الهواتف ، وتتفادى كذلك قواعد توافق ( أندرويد ) في هذا الأمر ، كما تساعد في جعله منتجا جذابا للجميع على المدى الطويل » .

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وأكد سوندار بيتشاي ، أن جميع التطبيقات سهلة التثبيت وإلغاء التثبيت ، وأنه تبعا لاستثمار الشركة في نظام «أندرويد» ، فمن المعقول أن تطلب « جوجل » من صناع الهواتف ، تضمين بعض تطبيقاتها ، وبطبيعة الحال ، يقول الاتحاد الأوروبي ، إنه سمع كل هذه الحجج ، لكنه رفضها ، موضحا أن القرار الجديد ، يهدد الأسس المالية لنظام « أندرويد » ، ولذلك تخطط الشركة لمواصلة القتال .