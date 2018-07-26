«فيس بوك» تفقد 150 مليار دولار.. الخسارة الأكبر في تاريخ الشركة

منذ 26 دقيقة أخبار التكنولوجيا
«فيس بوك» تفقد 150 مليار دولار.. الخسارة الأكبر في تاريخ الشركة

شهدت شركة «فيس بوك» العالمية ، أكبر خسارة في تاريخها ، وذلك بعد انخفاض أسهمها في نهاية تعاملات أمس الأربعاء ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، بنسبة تجاوزت 20%.

وأظهر مؤشر «بلومبرج» ، أن أسهم شركة «فيس بوك» ، انخفضت بنسبة 20% ، ووصلت إلى 173.73 دولار ، ما يعني ذلك خسارة 150 مليار دولار ، من قيمة «فيس بوك» .

وبعد انخفاض أسهم «فيس بوك» ، تأثرت ثروة مارك زوكربيرج مؤسس الموقع الأشهر في العالم ، حيث فقد 20 مليار دولار ، لتتقلص ثروته إلى 63.6 مليار دولار ، بعد أن تخطت في وقت سابق ، حاجز 82 مليار دولار.

وأخفقت شركة «فيس بوك» ، للمرة الأولى منذ 3 سنوات ، في تلبية توقعات بورصة «وول ستريت» ، بشأن الإيرادات ونمو المستخدمين ، بينما ظلت قاعدة مستخدمي «فيس بوك» ، التي تضم 185 مليون مستخدم ، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، ثابتة خلال الربع الأخير ، وأضافت كذلك 22 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، وهو أقل عدد من الإضافات منذ العام 2011 على الأقل.