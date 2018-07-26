«فيس بوك» تفقد 150 مليار دولار.. الخسارة الأكبر في تاريخ الشركة

Advertisements

شهدت شركة «فيس بوك» العالمية ، أكبر خسارة في تاريخها ، وذلك بعد انخفاض أسهمها في نهاية تعاملات أمس الأربعاء ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، بنسبة تجاوزت 20%.

وأظهر مؤشر «بلومبرج» ، أن أسهم شركة «فيس بوك» ، انخفضت بنسبة 20% ، ووصلت إلى 173.73 دولار ، ما يعني ذلك خسارة 150 مليار دولار ، من قيمة «فيس بوك» .

Advertisements

وبعد انخفاض أسهم «فيس بوك» ، تأثرت ثروة مارك زوكربيرج مؤسس الموقع الأشهر في العالم ، حيث فقد 20 مليار دولار ، لتتقلص ثروته إلى 63.6 مليار دولار ، بعد أن تخطت في وقت سابق ، حاجز 82 مليار دولار.

وأخفقت شركة «فيس بوك» ، للمرة الأولى منذ 3 سنوات ، في تلبية توقعات بورصة «وول ستريت» ، بشأن الإيرادات ونمو المستخدمين ، بينما ظلت قاعدة مستخدمي «فيس بوك» ، التي تضم 185 مليون مستخدم ، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، ثابتة خلال الربع الأخير ، وأضافت كذلك 22 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، وهو أقل عدد من الإضافات منذ العام 2011 على الأقل.