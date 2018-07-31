بريطانيا تحارب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي بـ«سبتمبر بلا تصفح»

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تستعد الجمعية الملكية للصحة العامة ، في المملكة المتحدة ، لتنظيم مبادرة «سبتمبر بلا تصفح» ، لتشجيع مدمني مواقع التواصل الاجتماعي ، على استعادة السيطرة على أنفسهم ، والتوقف تماما عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ، لمدة شهر كامل.

وبحسب ما ذكر موقع «بي بي سي عربي» ، فإن حملة «سبتمبر بلا تصفح» ، تستهدف بشكل أساسي ، مستخدمي«فيس بوك ، إنستجرام ، تويتر ، وسناب تشات».

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الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا ، تعتقد أن الابتعاد عن المنصات الاجتماعية ، قد يساهم في الحد من الأرق ، ويساعد كذلك على تعزيز العلاقات الاجتماعية والصحة العامة.

هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة ، ذكرت أن تسليط الضوء على دور الإعلام الاجتماعي ، في تفاقم مشكلات الصحة العقلية لدى الشباب ، أمر جيد للغاية ، وطالبت في الوقت ذاته ، مدمني الهواتف الذكية ، التوقف عن متابعة حساباتهم الشخصية ، على مواقع التواصل الاجتماعي ، أو الحد منها على الأقل.