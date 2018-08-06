“جوجل” تعلن عن نظارة تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية

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كشفت شركة جوجل عن أداة جديدة تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية، حيث ذكرت دراسة طبية جديدة أن “الأطفال المصابين بالتوحد قد تتحسن قدرتهم على فهم تعابير الوجوه وتتطور مهاراتهم الاجتماعية باستخدام نظارة جوجل مع تطبيق للهواتف الذكية”.

حيث تستخدم هذه الأداة التجريبية، التي تٌعرف باسم “سوبر باور جلاس” ألعاباً لمساعدة الأطفال على تمييز الوجوه والانفعالات عند التفاعل مع الأسرة والأصدقاء.

وحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن واحدا من كل 68 طفلاً في الولايات المتحدة مصاب بالتوحد.

وتحدث فريق الباحثين في الدراسة التي نشرت بدورية (إن.بي.جيه ديجيتال ميديسين) إن “الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يعانون كثيرا في تمييز تعابير الوجوه والتواصل بالعينين والتفاعل الاجتماعي، لكن بمقدور الكثيرين التحسن على نحو كبير إذا تعلموا مهارات اجتماعية في الصغر”.

وطور الباحثون نظارة (سوبر باور جلاس)، وهي أداة تعليمية تعمل ببرنامج يتم تشغيله على نظارة غول وهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد.

وتساعد الألعاب، مثل لعبة (إمسك الابتسامة وخمن الانفعال)، الأطفال للتعرف على الوجوه والانفعالات من خلال عرض أيقونات للمشاعر بالنظارة أو النطق باسم الانفعال ليسمعه الطفل.

وقدم فريق البحث نظارات تجريبية إلى 14 أسرة قالت 12 منها إنهم لاحظوا زيادة التواصل بالعين لدى أطفالهم، كما انخفضت حدة المرض عند ستة أطفال.

ومع ذلك فالعدد الصغير من المشاركين في الدراسة يعد من أوجه القصور، كما أن الباحثين غير قادرين على تأكيد ما إذا كان سبب التغيرات التي طرأت على الأطفال هو البرنامج أم زيادة إدراكهم أو تركيز الدراسة على التفاعل مع الأصدقاء والأسرة.

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من الجدير بالذكر أن معدل المصابين بالتوحد حول العالم اخذ بالازدياد المستمر، حيث وصل عدد المصابين بالتوحد حول العالم إلى ما يقارب 67 مليون شخصًا.

أما عن مرضى التوحد في مصر، ذكرت الدكتورة مها عماد، مدير إدارة الأطفال بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن نسبة انتشار مرض التوحد فى مصر تصل لـ 1% أى حوالي 800 ألف مريض.