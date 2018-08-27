توقعات صادمة حول سعر هاتف iPhone X Plus

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تقوم شركة آبل خلال الوقت الراهن باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة من أجل الإفراج عن “جهاز آيفون الجديد” لسنة 2018م، إلا أن العديد من الشائعات التي قد أثيرت حول هذا الهاتف، ومن المتوقع أن يكون الجهاز الجديد بثلاثة أشكال مختلفة.

وقد أعلت صحيفة ميرور “أنه من المتوقع أن يكون هاتف آيفون 9 رخيص، لكن آيفون إكس بلس المتطور سوف يكون أغلى من ناحية السعر، حيث كان يأمل الكثيرون في توفير مدخرات نسبية على جهاز آي فون إكس الحالي”.

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وقد دلت بعض من المعلومات أن جهاز iPhone X Plus، مقاس ستة ونصف بوصة يمكن أن يتم طرحه بسعر أعلى من جهاز شركة آبل خلال الوقت الراهن، ومن المتوقع أيضا أن تصل تكلفته إلى أكثر من تسعمائة وتسعة وتسعين جنيه إسترليني، إلى جانب طرح خاصية 5G الجديدة.

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