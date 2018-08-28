7 معلومات عن شركة Jigsaw.. تستخدمها «جوجل» لمكافحة التطرف على الإنترنت

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تمتلك شركة جوجل العالمية ، وحدة خاصة بها تحمل اسم Jigsaw ، وهي شركة خاصة تابعة للشركة الأم «ألفابت» ، تعمل على فهم التحديات العالمية وتطبيق الحلول التقنية ، والتي من بينها مواجهة التطرف على شبكة الإنترنت.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته عن شركة Jigsaw ، وهي كما يلي:

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1. تأسست شركة Jigsaw في العام 2010.

2. حملت الشركة في وقت سابق اسم Google Ideas ، وذلك قبل تحويلها إلى Jigsaw.

3. تعمل Jigsaw في الوقت الحالي ، كشركة تابعة للشركة الأم «ألفابت».

4. تعمل شركة Jigsaw ، على مكافحة التطرف ، والرقابة على الإنترنت والهجمات السيبرانية ، وذلك بهدف حماية الوصول إلى المعلومات.

5. جاريد كوهين ، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jigsaw ، وكان مؤسسا ومديرا سابقا لـGoogle Ideas.

6. في فبراير من العام 2017 ، أطلقت Jigsaw وGoogle واجهة المستخدم المجانية Perspective API ، وهي أداة جديدة لناشري الويب ، بهدف تحديد التعليقات السلبية ، التي قد تقوض التبادل المدني للأفكار.

7. كشفت شركة Jigsaw ، عن تقنية جديدة للتعرف على المحتوى الإرهابي ومكافحته ، عن طريق عرض الروابط الحقيقية.