بالخطوات.. تشغيل تطبيقات آندرويد على «جوجل كروم»

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شهد العام 2015 ، إطلاق شركة «جوجل» ، الإصدار التجريبي من مشروع App Runtime for Chrome (ARC) للمطورين ، بهدف تشغيل واختبار تطبيقات آندرويد على متصفح «جوجل كروم».

هذه الأدوات كانت متاحة في وقت سابق للمطورين فقط ، لكن يمكن لأي شخص في الوقت الحالي ، تنزيلها لتشغيل تطبيقات آندرويد في المتصفح ، وذلك عن طريق بعض الخطوات ، التي يرصدها موقع «مصر 365» في تقريره التالي:

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1. بإمكان المستخدم تحميل تطبيق واحد فقط في كل مرة.

2. بحسب التطبيق ، يتعين على المستخدم تحديد طريقة العرض ، سواء كانت أفقيك أو رأسية بشكل يدوي.

3. يحتاج المستخدم إلى تحديد ما إذا كان يرغب في تشغيل التطبيق على الهاتف ، أو على وضع الجهاز اللوحي.

4. يجب استخدام أحدث إصدار من متصفح «جوجل كروم» ، إصدار 67 أو أحدث.

– طريقة التشغيل –

1. يبدأ المستخدم بفتح متصفح «جوجل كروم» على جهازه.

2. يبحث المستخدم عن ملحق ARC Welder في «متجر كروم».

3. يبدأ المستخدم بتثبيت الإضافة ، ثم يضغط على زر Launch app.

4. يحتاج المستخدم لتحميل ملف التطبيق بصيغة APK. وذلك بالنسبة لأي تطبيق يرغب في تشغيله.

5. يضيف المستخدم ملف APK الذي سبق تحميله من قبل ، إلى إضافة ARC Welder ، عن طريق الضغط على زر اختار Choose.

6. يختار المستخدم Orientation و Form-Factor في الإعدادات للتطبيق.

7. يضغط المستخدم على زر Test من أجل فتح التطبيق.

8. على المستخدم ملاحظة ، أن جميع تطبيقات آندرويد ، لا تعمل بشكل صحيح مع هذه الأداة ، حيث تضطر إلى تشغيل الإعدادات ، مثل الاتجاه وعامل الشكل لجعلها تعمل.