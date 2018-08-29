كيف تحذف جهات الاتصال من هواتف «آي فون».. تعرف على الطريقة

Advertisements

لم تطرأ أي تغييرات ملحوظة ، على تطبيق جهات الاتصال على هواتف «آي فون» ، منذ عدة سنوات مضت ، ورغم أن واجهة التطبيق تبدو سهلة الاستخدام ، لكن الحقيقة أن المستخدمين لا يمكنهم حذف جهات اتصال متعددة في الوقت ذاته ، وهو أمر قد يكون مزعجا في بعض الأحيان.

ما لا يعرفه كثيرون من مستخدمي «آي فون» ، أن شركة «أبل» تسمح بإزالة جهات اتصال متعددة ، من iCloud وiTunes ، على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو Mac ، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، طريقة حذف جهات الاتصال من هواتف «آي فون».

Advertisements

أولا: إجراءات يجب القيام بها في البداية:

1. تأكد من تشغيل أحدث إصدار من iTunes.

2. يجب أن تعمل مزامنة جهات الاتصال على آي كلاود.

3. يجب أن يكون لديك اتصالا فعالا بشبكة الإنترنت.

4. استخدام موقع iCloud الإلكتروني.

5. اتجه إلى موقع www.icloud.com ، عبر أي متصفح إنترنت على الكمبيوتر أو الماك.

6. سجل الدخول عبر ID ورقمك السري.

7. اضغط على أيقونة جهات الاتصال Contacts.

8. حديد جميع جهات الاتصال المطلوب حذفها ، ثم اضغط على زر Delete من لوحة المفاتيح.

9. اضغط على زر Delete ، إذا طُلب التأكيد على حذف جهات الاتصال المحددة.