تعرف على التطبيقات التي تؤدي إلى بطء عمل هواتف آندرويد

منذ 38 دقيقة أخبار التكنولوجيا
تعرف على التطبيقات التي تؤدي إلى بطء عمل هواتف آندرويد
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يتجه مصنعو هواتف آندرويد ، نحو زيادة سعة ذاكرة التخزين الداخلية ، وسعة الرامات ، حيث نرى في الوقت الحالي ، هواتف ذات رامات 6GB أو 8GB ، وذلك مع إطلاق المزيد من تطبيقات وألعاب آندرويد المبتكرة.

ورغم أن شراء هاتف ذكي ، يحتوي على المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي ، إلا أن هناك طريقة للحصول على تجربة أكثر سلاسة ، حيث يوجد العديد من مستخدمي آندرويد ، الذين لا يستطيعون فعل ذلك ، حيث يختارون إما إغلاق التطبيقات أو حتى إزالتها نهائيا ، بهدف تسريع هاتف آندرويد ، وهو الأمر الذي قد يوفر المزيد من عمر البطارية  أيضا.

وقبل أن يلقي المستخدمين باللوم ، على الألعاب أو التطبيقات الثقيلة الأخرى ، لاستنزاف البطارية وإبطاء الهاتف ، يلاحظ أنه في معظم الحالات ، يكون تطبيق «فيس بوك» أو «إنستجرام» ، هو الذي يميل إلى إلقاء أكبر قدر من البطارية ، وذاكرة الوصول العشوائي ، على أي هاتف يعمل بنظام آندرويد.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات بسيطة ، يمكن للمستخدم من خلالها ، معرفة التطبيق الذي يستهلك المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي ، ما يؤدي بدوره إلى إبطاء عمل الهاتف ، وهي كالتالي:

1. اذهب إلى الإعدادات.

2. مرر لأسفل واضغط على storage/memory.

3. سوف تظهر لك قائمة التخزين ، بالمحتوى الذي يستهلك الحد الأقصى لمساحة التخزين في هاتفك ، حيث تعرض لك هذه القائمة ، استهلاك الذاكرة الداخلية فقط.

4. اضغط على Memory ، بعدها اضغط على memory used by apps ، أو الذاكرة المستخدمة من قبل التطبيقات.

5. سوف تظهر لك قائمة باسم App Usage ، من ذاكرة الوصول العشوائي «رامات» ، في 4 فترات مختلفة ، هي 3 ساعات ، 6 ساعات ، 12 ساعة ويوم.

6. باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك التعرف على جميع التطبيقات ، التي تستهلك نسبة الذاكرة RAM.

7. استنادًا إلى هذه المعلومات ، يمكنك إنهاء التطبيق أو حتى تثبيته ، وفي حال كانت وحدة التخزين الداخلية ممتلئة تقريبا ، فسوف تؤدي إلى بطء هاتفك.

 