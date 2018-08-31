بعد تفشي عمليات الخداع عبر الإنترنت.. كم ينفق العالم على تأمين المعلومات؟

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زادت الحاجة إلى حماية المعلومات الخاصة ، أو المعلومات السرية على شبكة الإنترنت ، أكثر من أي وقت مضى ، خاصة بعد تفشي عمليات الخداع على شبكة الإنترنت ، والهجمات السيبرانية ، ما يدفع بعض المؤسسات الخاصة والعامة ، والأفراد كذلك ، إلى إنفاق مليارات الدولارات سنويا ، للحفاظ على أمن المعلومات.

وبحسب آخر تقرير ، صادر عن بوابة الأخبار التقنية ؛

«جارتنر» ، وصل الإنفاق العالمي على منتجات وخدمات أمن المعلومات ، إلى نحو 114 مليار دولار هذا العام ، مقارنة بـ102 مليار دولار في العام 2017.

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موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، أبرز مظاهر الإنفاق على أمن المعلومات ، وهي كما يلي:

1. خدمات الأمن: ينفق عليها العالم نحو 58.9 مليار دولار.

2. حماية البنية التحتية: أنفق عليها العالم نحو 14.1 مليار دولار.

3. معدات حماية الشبكات: أنفق عليها العالم نحو 12.4 مليار دولار.

4. إدارة الوصول إلى الهوية: أنفق عليها العالم نحو 9.8 مليار دولار.

5. برمجيات حماية المستهلكين: أنفق عليها العالم نحو 6.4 مليار دولار.

6. حماية البيانات: أنفق عليها العالم نحو 3.1 مليار دولار.

7. حماية التطبيقات: أنفق عليها العالم نحو 2.7 مليار دولار.

8. حماية السحابة التخزينية: أنفق عليها العالم نحو 0.3 مليار دولار.