4 خطوات مهمة إذا أردت توثيق حسابك على «إنستجرام»

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سمح موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ، لمستخدميه ، بالتقدم بطلبات لتوثيق حساباتهم على الموقع ، التي تم التحقق منها ، باستخدام «شارة زرقاء» ، وذلك في محاولة من موقع الصور الشهير ، لتعزيز ثقة مستخدميه وتحسين الموثوقية.

المؤسس المشارك في تطبيق «إنستجرام» ، مايك كريجز ، قال في مدونة على موقع الشركة المملوكة لموقع «فيس بوك»، إن كل الأشخاص ليسوا مؤهلين لهذا الأمر ، لافتا إلى أن هناك 3 خطوات مهمة ، تتخذها الشركة للمساعدة في الحفاظ على مجتمعها ، الذي يتآلف من أكثر من مليار مستخدم آمن.

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وبحسب مايك كريجز ، يتضمن الأمر ميزة للمساعدة في التأكد من صحة الحسابات ، فضلا عن تحسين شكل المصادقة الثنائية لتحسين الأمان ، وأخيرا شارة التحقق المشابهة للعلامة الزرقاء الشهيرة في Twitter.

وتابع المؤسس المشارك في تطبيق «إنستجرام»: «مهمتنا هي تقريبك من الناس والأشياء التي تحبها ، هذا التقارب لا يمكن أن يحدث ، إلا إذا كان «إنستجرام» مكانا آمنا ».

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 4 خطوات مهمة ، يجب على مستخدمي «إنستجرام» استخدامها ، حال رغّب المستخدم في توثيق حسابه ، وهي كما يلي:

1. كن شخصا جديرا بتوثيق حسابك

الأشخاص الراغبين في الحصول على الشارة الزرقاء ، يجب أن يكونوا مهمين بما يكفي ، كي يتمكن التطبيق من التحقق منه ، ما يعني أنك بحاجة إلى أن تكون شخصية عامة مشهورة ، أو علامة تجارية عالمية ، أو كيانا عالميا.

2. التزم بالقواعد

قبل بداية عملية التحقق ، يجب أن تكون شخصا ملتزما بقواعد «إنستجرام» ، فميزة التحقق من حسابك ، يلزمها أن يتوافق الحساب مع شروط الخدمة الخاصة بـ«إنستجرام» ، وإرشادات المجتمع.

النسخة القصيرة من هذه القواعد ، يتم تلخيصها على صفحة إرشادات المجتمع في «إنستجرام»: انشر صورك ، ومقاطع الفيديو الخاصة بك فقط ، واتبع القانون دائما ، احترم الجميع على «إنستجرام» ، لا ترسل رسائل غير مرغوب فيها إلى أشخاص أو صورا عارية.

3. قدم طلبا إلى «إنستجرام»

بإمكانك الوصول إلى نموذج طلب التحقق ، عن طريق الضغط على رمز القائمة في ملفك الشخصي ، وتحديد «الإعدادات» ، وفي الجزء السفلي سوف تجد خيار «طلب التحقق» ، الذي سوف ينقلك إلى صفحة ، سوف يكون مطلوبا منك فيها ملء بياناتك ، التي تشمل اسم المستخدم الخاص بك ، واسمك الحقيقي ، ونسخة من الهوية القانونية أو التجارية الخاصة بك.

4. انتظر

تقديم طلب إلى «إنستجرام» لتوثيق حسابك ، لا يضمن لك أنه سوف يتم التحقق من حسابك ، عليك أولا اجتياز عملية مراجعة «إنستجرام» ، والتي لم يتم تحديدها بعد ، وحالما تتم مراجعة طلبك ، فسوف تتلقى إشعارا يؤكد طلبك أو رفضه ، في علامة تبويب الإشعارات.