كيف تمنع «جوجل» من تتبع موقعك الجغرافي؟

بإمكان موقع «جوجل» ، التعرف على بيانات الموقع الجغرافي للمستخدم ، حتى في حال إيقاف ميزة تتبع الموقع «سجل المواقع» ، ما قد يتسبب في أزمة لدى بعض مستخدمي «جوجل».

وكالة «أسوشيتد برس» ، نشرت تقريرا يؤكد أن موقع «جوجل» ، بإمكانه تتبع موقع المستخدمين ، حتى في حال إغلاق المستخدم ، ميزة تتبع الموقع الجغرافي.

موقع «مصر 365» ، يرصد في تقريره التالي ، طريقة لمنع شركة «جوجل» ، من تتبع الموقع الجغرافي للمستخدمين بشكل نهائي ، وهي كما يلي:

1. انتقل إلى إعدادات حساب جوجل على سطح المكتب ، ثم اضغط على الاختصار في الركن العلوى الأيسر ، من علامة تبويب Chrome الجديدة.

2. اضغط فوق الرابط «معلوماتك الشخصية» ، أو Your Personal info.

3. على الجانب الأيمن ، سوف تجد فئة Personal info&privacy category ، اضغط على خيار manage your Google activity ، ثم اضغط على رابط Go to Activity Controls.

4. من المحتمل أن يكون خيار «سجل المواقع» ، أو Location History هنا متوقفا بشكل مؤقت ، لكنك تحتاج إلى إيقاف Web & App Activity بشكل مؤقت كذلك ، للتخلص من تتبع أماكن جوجل.