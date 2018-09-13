«تريد لاين» تقدم عرض مذهل..12% تخفيض على منتجات «أبل»

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كشفت مجموعة محلات «تريد لاين»، الموزع الرئيسي لمنتجات «أبل» داخل جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، الموافق 13 سبتمبر، عن مجموعة من المفاجآت والعروض لعملائها بمناسبة موسم العودة للمدارس.

حيث أعلنت الشركة عن خصومات تصل إلى نسبة 12% على جميع أجهزة الحواسب المكتبية والمحمولة التي تنتجها شركة «أبل»العالمية، مشيرة أن هذا العرض ساري حتى نهاية أكتوبر المقبل.

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وأضاف المسئولون عن الشركة أن هذا العرض المدهش متاح بجميع فروع «تريد لاين» بمختلف أنحاء الجمهورية، ويستطيع أن يستفيد منه أي عميل يقوم بالمحاسبة بنظام «الكاش»، في حين يتم تقديم خصم بنسبة 8% للراغبين في الاستفادة من عروض التقسيط التي تتيحها الشركة.

وأشار المسئولون بالشركة، إلى تمديد عرض «التقسيط بدون فوائد» ليشمل جميع منتجات «أبل» المعروضة داخل متاجر «تريد لاين»، وهو العرض الذي يتيح للعميل تقسيط قيمة مشترياته على 12 شهرا بدون فوائد، أو على 36 شهرا بفوائد بسيطة، وذلك بالتعاون مع بنك CIB.

يذكر أن مبيعات أجهزة وحواسب «أبل»، قد شهدت ارتفاعا ملحوظا داخل مصر في الآونة الأخيرة، خصوصا MacBook Pro وMacBook Air، هذا بالإضافة إلى الإقبال على شراء أجهزة آيفون بموديلاتها المتنوعة.

هذا ومن المعروف أن مجموعة «تريد لاين» بمصر تمتلك سلسلة من المتاجر التي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، سواء القاهرة والجيزة والدقهلية والإسكندرية وبورسعيد، وأكدت الشركة أنه جار العمل على تجهيز فروع جديدة تمهيدا لافتتاحها قبل نهاية العام الجاري 2018.