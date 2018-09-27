بكل اللغات إلا «العربية».. «جوجل» تشكر مستخدميها على 20 عاما من النجاح

منذ 46 دقيقة أخبار التكنولوجيا
بكل اللغات إلا «العربية».. «جوجل» تشكر مستخدميها على 20 عاما من النجاح

وثّقت «جوجل» احتفالها بعيد ميلادها الـ20، بفيديو جديد نشرته على محرك البحث العملاق ، كان شعاره «جوجل تستطيع الإجابة على كل أسئلتك»، حيث عرض الفيديو أسئلة المستخدمين التي بحثوا عنها في «جوجل» من جميع بلدان العالم ، وعرضت كذلك التغيرات الشكلية التى مرت بها الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير بمرور سنواته العشرين ، منذ العام 1998 وحتى الآن.

وخلال عقدين من الزمن ، نجحت «جوجل» في النمو بشكل كبير ، حيث لم تقتصر خدماتها على تقديم خدمة البحث في الإنترنت فقط ، فهناك نحو 90% من مستخدمي الإنترنت يستخدمون محرك البحث جوجل ، بل أصبحت الشركة رائدة في مجال الرسائل البريدية الإلكترونية Gmail ومتصفح الإنترنت Chrome، ونظام تشغيل الأندرويد المستخدم في الهواتف الذكية ، فضلا عن تقديم خدمات «التقويم ، جداول البيانات ، العروض التقديمية ، كتابة المستندات ، والخرائط».

وخلال 20 عاما ، أصبحت خدمات «جوجل» جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، حيث لم يتوقع الكثير أن الشركة التي بدأت انطلاقتها الأولى من داخل جراج مستأجر في مدينة مينلو بارك شمال ولاية كاليفورنيا في العام 1998 ، أن تحقق أرباحًا طائلة وصلت إلى 9.4 مليار دولار ، وباحتياطى بلغ نحو 100 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي.