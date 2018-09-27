بكل اللغات إلا «العربية».. «جوجل» تشكر مستخدميها على 20 عاما من النجاح

وثّقت «جوجل» احتفالها بعيد ميلادها الـ20، بفيديو جديد نشرته على محرك البحث العملاق ، كان شعاره «جوجل تستطيع الإجابة على كل أسئلتك»، حيث عرض الفيديو أسئلة المستخدمين التي بحثوا عنها في «جوجل» من جميع بلدان العالم ، وعرضت كذلك التغيرات الشكلية التى مرت بها الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير بمرور سنواته العشرين ، منذ العام 1998 وحتى الآن.

وخلال عقدين من الزمن ، نجحت «جوجل» في النمو بشكل كبير ، حيث لم تقتصر خدماتها على تقديم خدمة البحث في الإنترنت فقط ، فهناك نحو 90% من مستخدمي الإنترنت يستخدمون محرك البحث جوجل ، بل أصبحت الشركة رائدة في مجال الرسائل البريدية الإلكترونية Gmail ومتصفح الإنترنت Chrome، ونظام تشغيل الأندرويد المستخدم في الهواتف الذكية ، فضلا عن تقديم خدمات «التقويم ، جداول البيانات ، العروض التقديمية ، كتابة المستندات ، والخرائط».

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وخلال 20 عاما ، أصبحت خدمات «جوجل» جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، حيث لم يتوقع الكثير أن الشركة التي بدأت انطلاقتها الأولى من داخل جراج مستأجر في مدينة مينلو بارك شمال ولاية كاليفورنيا في العام 1998 ، أن تحقق أرباحًا طائلة وصلت إلى 9.4 مليار دولار ، وباحتياطى بلغ نحو 100 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي.