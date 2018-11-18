فايسبوك يتعرض لعطل مفاجئ اليوم

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في حادثة تعد الأولى في تاريخ شركة فيس بوك تعرض موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة على مستوى العالم إلى عطل مفاجئ، وقع هذا العطل صباح اليوم الأحد الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 في حادث تعد الأولى في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي.

وقد ظهر لعدد من مستخدمي موقع فيس بوك ظهر رسالة “نأسف.. حدث خطأ”، ويعزو السبب في وقوع هذا العطل بسبب قيام موقع فيس بوك بحذف ما يقارب من مليار ونصف مليار حساب زائف خلال ستة أشهر سابقة.

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