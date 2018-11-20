فيسبوك يتعطل مجددا دون ابداء اى اسباب

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يعاني المستخدمون في مصر وعدد من مناطق العالم من عدم ثبات خدمة فيسبوك على مدار اليوم الأثنين، وذلك بسبب عطل أو خلل فني مجهولة تفاصيله حتى الوقت الحالى، حيث لم يخرج فيسبوك بأية تصريحات رسمية تفيد بأسباب العطل .

واصطدم مستخدمي فيسبوك بتوقف متكرر للخدمات سواء من هواتفهم المحمولة أو من أجهزتهم الشخصية الحاسوبية، من خلال موقع فيسبوك على الويب أو عبر تطبيقه الموبايل فى مختلف أنظمة التشغيل، وحاول البعض تكرار محاولات الدخول وفتح الصفحات أو نشر أي منشور، ولكنهم قابلوا النتيجة بظهور رسالة الموقع أو التطبيق يظهران رسالة بأن هناك عطل فنى وجاري العمل حاليًا، وفي وقت اخر عند فتح صفحة جديدة تخرج بيضاء دون أي عناصر سواء من نص مكتوب أو صور وفيديوهات.

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واحتوت شكاوى المستخدمين على ما يفيد بأن الخدمات التي يقوموا بالدخول إليها عبر أنظمة الهواتف الذكية بحساباتهم على فيسبوك من خلال خيار Login with Facebook قد تعطلت .

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وجاء هذا العطل الفنى ليصبح الثاني خلال يومين، حيث عانى المستخدمون حول العالم في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومعظم الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية من تعطل الخدمة وابتعادها تماما عن مسارها الطبيعي.

واحتوى العطل ايضا عن توقف بعض خدمات فيسبوك من واتساب وماسنجر وانستجرام، لينتظر جميع المستخدمين اى بيان رسمي يوضح سبب المشكلة وذلك خلال الساعات القادمة.