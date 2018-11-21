فيسبوك تعلن عودة تطبيقاتها للعمل بعد اعطال استمرت ليومين

Advertisements

قالت شركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن تطبيقاتها عادت للعمل بنسبة 100% بعد العدد الهائل من شكاوى المستخدمين بعد اصطدامهم بمشاكل في الخدمة على مدار اليومين الماضيين.

وأعلنت فيسبوك عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “هناك خلل في السيرفر الخاص بأحد الخوادم و التى واجهت بعض الأشخاص في الوصول لتطبيقاتنا، وتم حل المشكلة بنسبة 100%. ونأسف للإزعاج”.

Advertisements

وكان قد تعرض المستخدمون لتوقف متكرر للخدمات سواء من هواتفهم الذكية أو من أجهزتهم الشخصية الحاسوبية، من خلال موقع فيسبوك على الويب أو عبر تطبيقه للموبايل، حيث أن البعض حاول تكرار محاولاته لفتح أي صفحة أو نشر أي منشور، ولكن بائت كل هذه المحاولات بالفشل وأصبحت ودون جدوى وبدأ الموقع أو التطبيق يظهران رسالة مفادها أن هناك عطل وجارٍ العمل حاليًا، وفي بعض الأحيان عند فتح صفحة جديدة تخرج بيضاء دون أي عناصر سواء من نص مكتوب أو عناصر مرئية من صور وفيديوهات.

خصومات الجمعة البيضاء

واحتوت شكاوى المستخدمين في عدد من مختلف دول العالم على ما يفيد بأن الخدمات التي يحاولون الدخول إليها من خلال هواتفهم المحمولة بحساباتهم على فيسبوك من خلال خيار Login with Facebook قد تعطلت .

اقرأ أيضا.. فيسبوك يتعطل مجددا دون ابداء اى اسباب