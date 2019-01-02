جنات تتألق في احتفالية انفينيكس بالقلعة

اختتمت أمس اقوى حفلات رأس السنة والتي أقامتها شركة انفينيكس تزامنًا مع إحتفالها بمرور 5 سنوات لإنفينيكس في مصر.

حيث ظهر الحفل الذي احتضنته قلعه صلاح الدين حتى الساعات الأولي من العام الجديد في شكل مبهر وراقي، وشارك في الحفل عملاء انفينيكس من جميع أنحاء مصر.

بدأ الاحتفال بعرض فيديو لحصاد ونجاحات الشركة طوال عام 2018 وكلمه مسجلة من السيد Benjamin المدير العام لإنفينيكس هنأ فيها الجميع بالعام الجديد وشكر فيها العملاء لدعمهم انفينيكس .ثم جاءت كلمات السيد Henry park مدير العلامة التجارية لإنفينيكس مصر، حيث رحب بالحضور وهنأهم بالعام الجديد متمنيًا عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق للجميع.

تخلل الحفل تكريم بعض العملاء وكبار الموزعين، ثم جاء الحفل الغنائي الذي بدأ بالمطرب الشاب أحمد فريد الذي استمتع به الحضور في امسية طربية.

واختتم الاحتفال بظهور نجمة الحفل/ جنات والتي حضرت بصحبة مدير أعمالها ناصر بيجاتو.. وقدمت عدد من أغانيها الرومانسية المميزة منها “بحبك”، “حب جامد”، “حبيبى على نياته”، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وقامت جنات ببث الحفل مباشرة لجميع أنحاء العالم “لايف” عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” لتكون رسالة لمتابيعها حول العالم.

وقامت شركة إنفنيكس موبايل ايضا بـإطلاق بث المباشر للحفل على يوتيوب وفيسبوك وانستجرام لمشاركه الاحتفال بشكل حصري مع مستخدميها حيث تعد شركه انفنيكس موبايل الشركة الأكبر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لامتلاكها قاعدة جماهيريه ضخمه على موقعها الخاص XCLUB.

الجدير بالذكر أن إنفينيكس تمتلك واحدة من أكبر المجموعات الخاصة بالهواتف الذكية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويحتوي على 173 ألف مستخدم.

وأخيرًا إنفنيكس تتمني للجميع النجاح والتقدم.