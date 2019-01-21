هواة إرسال الصور والفيديوهات عبر «واتس آب» في أزمة

منذ 53 دقيقة أخبار التكنولوجيا
هواة إرسال الصور والفيديوهات عبر «واتس آب» في أزمة

يواجه هواة إعادة إرسال الصور والفيديوهات عبر تطبيق واتس آب مشكلة فنية ، وذلك بعد إعلان مسؤولون تنفيذيون في تطبيق واتس آب المملوك لشركة فيس بوك ، تخفيض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها 5 فقط ، وذلك حسب ما برر المسؤولون ، بأنه قرار يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة والشائعات.

وكالة رويترز للأنباء ، نقلت عن فيكتويا جراند نائبة رئيس شركة تطبيق واتس آب للسياسات والاتصالات ، كلمتها خلال فعالية في العاصمة الإندونيسية: «سوف نفرض حدا من 5 رسائل على مستوى العالم اعتبارا من اليوم».

وفي ما مضى ، كان بإمكان مستخدمي واتس آب ، إعادة توجيه رسالة إلى 20 فردا أو مجموعة.

وتخفيض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى 5 على مستوى العالم ، يأتي توسيعا لإجراء اتخذ في الهند في شهر يوليو المنصرم ، بعد أن تسبب نشر شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي ، في وقوع جرائم قتل ومحاولات تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون.

وتطبيق واتس آب الذي يستخدمه نحو 1.5 مليار شخص ، يبحث عن طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق ، خاصة في ظل مخاوف عالمية من استخدام المنصة لنشر أخبار كاذبة ، والصور التي يتم التلاعب بها ، ومقاطع الفيديو دون سياق ، والخدع الصوتية دون طريقة لمراقبة أصل هذه المواد أو الوصول لمصدرها.

التشفير الكامل للتطبيق ، يسمح للمجموعات التي تضم مئات المستخدمين ، بتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو خارج نطاق مراقبة مدققي الحقائق المستقلين أو الخدمة ذاتها.

رئيس الاتصالات في واتس آب ، كارل ووج ، قال في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء ، إن الخدمة سوف تنشر تحديثا للتطبيق ، يتضمن تفعيل حد إعادة الإرسال الجديد ، وذلك بداية من اليوم الإثنين ، حيث يستقبل مستخدمو نظام التشغيل آندرويد التحديث أولا ، يليهم مستخدمو نظام التشغيل «آي أو إس» الخاص بأجهزة آي فون.