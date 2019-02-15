أسعار هواتف ٱي فون الجديدة

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ذكر موقع Android Shout ، المتخصص في شؤون التقنية ، بعض المعلومات عن هواتف ٱي فون ، التي سوف تطرح العام الحالي.

وتنوي شركة آبل ، طرح 3 نماذج من الهواتف هذا العام أيضا ، كما في العام السابق ، أولها سوف يكون الهاتف XR بسعر 749 دولار تقريبا ، وهاتف آخر XI بـ999 دولارا ، وهاتف هو الأكبر XI Max بـ1099 دولارا ، وذلك حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية.

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وزاد الموقع المتخصص في شؤون التقنية ، أن شركة ٱبل غير عازمة على رفع أسعار هواتفها هذا العام ، وذلك بسبب المشكلات التي لاقتها في مبيعات الهواتف الأخيرة ، والتي كان أحد أهم أسبابها الخلافات مع الصين.

الرئيس التنفيذي لشركة آبل ، تيم كوك ، قال في وقت سابق ، أن الشركة سوف تخفض أسعار أجهزتها المطروحة للبيع ، في البلدان التي انخفضت قيمة العملة الوطنية فيها في مقابل الدولار ، وهذا القرار يأتي بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية للأسواق ، وكذلك انخفاض مبيعات هواتف ٱي فون في بعض البلدان.