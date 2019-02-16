آيديميا تدعو زوار المؤتمر العالمي للجوال 2019 إلى أرينا إكسبيرينس في برشلونة

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أعلنت شركة “آيديميا” الرائدة في حلول الهوية المعززة عن خلق تجربة تحصل مرة واحدة في العمر خلال المؤتمر العالمي للجوال والذي سيقام في ندينة برشلونة الإسبانية لعام 2019 (“إم دبليو سي” 2019)، وهو أكبر معرض لقطاع الجوال في العالم.

فلو كنت حلمت يومًا بالذهاب إلى حفلة لحضور فرقتك الموسيقية المفضلة على المسرح مباشرة من دون تكلّف عناء انتظار دورك في الصف لساعات في الخارج؟ هل يمكن لك أن تتخيل أنك تشاهد فريقك المفضل في كرة القدم من على المدرجات مباشرة فيما تتناول المرطبات المنعشة ثم تقوم بالدفع باستخدام وجهك من دون تكلّف عناء الانتظار في الصف خلال فترة الاستراحة بين الشوطين؟

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أدخل إلى تطبيق “أرينا إكسبيرينس” المقدم من “آيديميا” واستمتع بالحدث كما لم يسبق لك من قبل …

في “آيديميا”، نحن نؤمن أن أكثر إجراءات الأمن صرامة يجب أن تكون مريحة وسهلة الاستعمال للمستخدمين. واليوم، ما كان الناس يحلمون به منذ وقت ليس ببعيد قد أضحى الآن حقيقة واقعة بفضل التقنيات التي نقدمها في الشركة.

فور وصولك إلى جناح “آيديميا”، اتبع الدليل الموجود في خمس مناطق غامرة لاستكشاف الابتكارات المقدمة من “آيديميا”:

“من منزلك – قم برقمنة جميع عملياتك المصرفية”: استرخ على أريكتك – حسابك المصرفي في متناول يدك وأصبح تأمين حماية عملياتك المصرفية أمراً في غاية البساطة. باستخدام تطبيق “أرينا إكسبيرينس”، يمكنك التسجيل بعد التقاط صورة ذاتية سريعة (“سيلفي”) ومسح بصمة الإصبع، وإضافة بطاقة الائتمان الخاصة بك بشكل آمن، فتصبح تذاكر الدخول إلى العرض في متناول يديك.

“من منزلك – إطلق العنان لقوة الاتصالات”: تمنحك الاتصالات ميزة الأسبقية! باستخدام تقنية شريحة الاتصال المدمجة عن بعد “إي سيم”، يمكنك توصيل جميع أجهزتك في دقائق معدودة فقط، قبل الانطلاق إلى العرض. مرحبًا بك في عالم متصل بالفعل.

“الدخول – الدخول على وجه السرعة إلى العرض”: استعد للحصول على معاملة كبار الشخصيات. من موقف السيارات وصولاً حتى نقطة التفتيش الأمني، تسمح لك خاصية المقاييس البيومترية بتجاوز الحشود المنتظرة. لا داعي للقلق، فلن يعبث أحد بالكاميرا الأمنية فوق رأسك.

الاستراحة – اطلب المرطبات بطريقة أسرع من أي وقت مضى”: لا تفوّت دقيقة من العرض. تخلّص من عناء الانتظار في الصف بتحريك يدك فقط وإدفع بابتسامة. هل تشعر بالعطش؟ باستخدام هاتفك الذكي، يمكنك إثبات عمرك بخصوصية تامة.

“وراء الكواليس – تأكد من أن العملية تسير بسلاسة”: اذهب وراء الكواليس وانظر كيف أن يساهم كلّ من الذكاء الاصطناعي والسحابة والتحليلات المتقدمة في خلق مكان متصل على الدوام وأكثر ذكاءً وأمانًا. تعمل التقنيات الجديدة على تسهيل تجربة “أرينا إكسبيرينس”، وتعزيز الاتصالات، وتحسين التغطية والتكيف باستمرار لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشجعين.

لقد وضعت “آيديميا” الثقة وخصوصية البيانات الشخصية والراحة في قلب رؤيتها فيما تقوم بتعزيز التقنيات لديها من خلال التحقق من الهوية بأكثر الأساليب طبيعية وأصالة، خاصة المقاييس البيومترية. هذا ما يُعرف بالهوية المعززة.

وقال يان دولابريير، الرئيس التنفيذي لشركة “آيديميا”: “يعتبر المؤتمر العالمي للجول حدثًا هامًا يتيح لنا عرض أعمالنا ويشكّل فرصة ممتازة لتقديم تقنياتنا الجديدة لعملائنا وشركائنا حتى نتمكن من تحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم. وفي الوقت الحالي، يمكن للتجارب اليومية حتى، مثل الذهاب لحضور حفل على المسرح مباشرة، أن تسلط الضوء على مدى أهمية هوية كل شخص في الحياة. وفي هذا السياق، نقدم إلى السوق مجموعة واسعة من الابتكارات سواء كان عبر الحضور الشخصي أو الفضاء الرقمي”.

لمحة عن “آيديميا”

تُعتبر “آيديميا” شركة رائدة عالميًا في مجال الهويات المعززة، توفّر بيئة موثوقة تمكّن المواطنين والمستهلكين من أداء أنشطتهم اليومية المهمّة (كسداد الدفعات، والتواصل، والسفر، والاقتراع) عبر الحضور الشخصي والفضاء الرقمي على حدّ سواء.

وبات تأمين هويتنا أمراً بالغ الأهمية في العالم الذي نعيش فيه اليوم. ومن خلال دعم الهوية المعزّزة التي تضمن السرية والموثوقية وأداء المعاملات بطرق آمنة تتيح التحقق من أصالتها وصحّتها، نعيد تحديد أساليبنا في التفكير بهويتنا كأفراد أو بهوية الأغراض، وإنتاجها، واستخدامها، وحمايتها على أنها رأسمال بالغ الأهمية بالنسبة إلينا، متى وحيثما يتعيّن علينا حماية أمننا. نقدّم حلول الهوية المعزّزة لعملاء دوليين في قطاعات المال، والاتصالات، والهوية، والأمن العام، وإنترنت الأشياء.

وبإيرادات تصل إلى حوالى ثلاثة مليارات يورو وأكثر من 13 ألف موظّف حول العالم، تقدّم “آيديميا” خدماتها للعملاء في 180 دولة.