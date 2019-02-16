بوسيفليكس تعرض أكشاك الخدمة الذاتية التفاعلية الجديدة وإبتكارات أخرى في معرض يورو سي آي إس 2019

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سوف تقوم مجموعة بوسيفليكس بطرح حافظة المنتجات الخاصة بها إلى جانب أحدث إبتكاراتها في معرض يورو سي آي إس 2019 وهو المعرض التجاري الرائد لتكنولوجيا التجزئة، في الفترة ما بين 19 و21 فبراير في مدينة دوسلدورف. ومن خلال تركيز إستراتيجية المنتج على تقنية إنترنت الأشياء، ستقوم مجموعة “بوسيفليكس” بعرض حلول البيع بالتجزئة الذكية والمتصلة المزوّدة ببرمجيات وسيطة مدمجة بالكامل، ونظام الرصد عن بعد “آر إم إس” والأجهزة المكوّنة.

ومجموعة “بوسيفليكس” هي عبارة عن تعاون بين تقنيات نقاط البيع، والأكشاك، وتقنيات الحوسبة الصناعية الرائدة في العالم

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وفي هذا السياق، يقول هانز بيتر نودلينغ، الرئيس التنفيذي لشؤون الإستراتيجية المعيّن حديثًا في مجموعة “بوسيفليكس”: “إنني متحمس للغاية لطرح حافظة منتجات مجموعة ’بوسيفليكس‘ في السوق الأوروبية”. وأضاف: “تقوم مجموعة ’بوسيفليكس‘ بإدراج العلامات التجارية الجماعية الخاصة بالشركة، بما في ذلك ’بوسيفليكس‘ و’بورتويل‘ و”كيوسك إنفورمايشن سيستمز” (“كيوسك”)- جميعها تحت مظلة مؤسسية واحدة. تستهدف الشركة المجال القائم على إنترنت الأشياء متعدد القنوات والقطاعات الفرعية الرئيسية مثل البيع بالتجزئة والضيافة والإشارات الرقمية والطب والألعاب/المراهنات الرياضية. ويؤدي دمج الخبرات المكتسبة في هذا المجال الخاصة بالعلامات التجارية الثلاثة المعنية مع البنية التحتية العالمية الهائلة الخاصة بالعمليات والهندسة، إلى جعل الشركة قوة هامة في مجال إنتاج حلول فريدة من نوعها مع حافظة حلول متكاملة عالية التآزر قائمة على تقنية إنترنت الأشياء.

وفي جناحها في المعرض (القاعة 9/سي42)، ستوفر مجموعة “بوسيفليكس” للزوار تجربة مباشرة لاختبار المجموعة الكاملة من المنتجات التي تقدمها الشركة وتضم نقاط البيع، والخدمة الذاتية، والإشارات الرقمية، ونقاط الحوسبة التلامسية المدمجة ضمن إعدادات متعددة للبيع بالتجزئة. وستركز مساحات بيع الأزياء، والمقاهي، ودور السينما على استخدام حلول نقاط البيع. ومن خلال تسليط الضوء على توجه التنقلية والخدمة الذاتية في مجال البيع بالتجزئة، ستعرض مجموعة “بوسيفليكس” حافظة المنتجات الأكثر شمولاً الجاهزة للمستقبل من الأكشاك ونقاط البيع الجوالة التي لا تضاهيها أي منتجات أخرى والتي تشمل معالج “إنتل كور” والمتاحة عبر برنامجي “أندرويد” و”ويندوز”.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُخصص مساحة لـ”زاوية إنترنت الأشياء 2.0″ في مجال البيع بالتجزئة لعلامات “كيوسك” و”بورتويل” لتقديم عروض وحلول الحوسبة المدمجة مع شركاء القطاع رفيعي المستوى. كما ستطرح “بورتويل” بوابة التوجيه الصناعية وحواسيب الشاشات خاصتها كعروض رئيسية في المنظومة الذكية للبيع بالتجزئة. أما “كيوسك” و”بيبلو” فستعرضان الحل الذكي للإشارات الرقمية، الذي يمثل كيفية عمل مجموعة منتجات معلومات الأعمال المخصّصة للعملاء النشطين. ويستفيد هذا الحل من تقنية التعرف على الوجه لتحقيق المحتوى الأمثل للمستهلك، ويقدم تحليلات حول بيانات مشاركة العملاء ومقاييس زيادة المبيعات. وسيقدم “بيتستوب”، وهو شريك إضافي لحل “كيوسك”، أحدث صراف آلي للعملات المشفرة “بيتكوين”، مما يوفر منصة بسيطة للخدمة الذاتية للمستهلكين تكّنمهم من شراء هذه العملات نقدًا في ثوانٍ معدودة. وتعمل أجهزة الصراف الآلي الآمنة للعملات المشفرة على زيادة الحركة داخل المتجر وتسمح بتحقيق عائدات من مساحة البيع بالتجزئة.

وستكشف “كيوسك”، المعروفة بريادتها في القطاع في مجال حلول الخدمة الذاتية المخصصة، النقاب عن أحدث عروض لأكشاك الخدمة الذاتية النموذجية المقدمة من المجموعة. وتعتبر سلسلة “تي كي” (المصممة من قبل “كيوسك” والمصنعة من قبل “بوسيفليكس” في تايوان) منصات نموذجية متاحة مع شاشة بقياس 32 أو 21 بوصة. تعتبر سلسلة “باراجون تي كي-3200” مناسبة بشكل مثالي لشركات الأغذية والمشروبات، ومتاجر الخدمة السريعة، ومطاعم الوجبات السريعة. ويمكن تهيئة سلسلة “ستيلار تي كي-2100” لتضمّ تطبيقات البيع بالتجزئة مثل نقاط بيع الخدمة الذاتية، وبرنامج الولاء، وتسجيل الدخول الذاتي، وقطع التذاكر الذاتي، والطلب عبر الإنترنت.

هذا وتوجه مجموعة “بوسيفليكس” دعوة حارة إلى عملائها لزيارة جناحها في “القاعة 9/سي42” من أجل تجربة حلول البيع بالتجزئة المتقدمة التي تزيد من الفعالية وتعزز الأرباح وتحسّن تجربة المستهلك.

لمحة عن مجموعة “بوسيفليكس”:

تقوم شركة “بوسيفليكس” بتصميم وتصنيع حلول نقاط البيع عالمية الطراز منذ أكثر من 30 عاماً. ومنذ عام 2016، استحوذت “بوسيفليكس” على علامتي “كيوسك” و”بورتويل”، لتواصل بذلك النمو وتوسيع نشاطها للعمل في مجال الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى عروض الحواسيب المدمجة. وقد أنشئت مجموعة “بوسيفليكس” العالمية لتوفير حلول “أعمال لأعمال” القائمة على إنترنت الأشياء على المستوى العالمي.

في المعرض التجاري الرائد لتكنولوجيا التجزئة “يورو سي آي إس”، ستُستكمل الحلول المتكاملة القائمة على إنترنت الأشياء والمقدمة من المجموعة، من قبل شريك البرمجيات “بيبلو”، وهي شركة رائدة في مجال حلول التسويق الرقمي متعددة القنوات وتحليلات البيانات الضخمة. ويعدّ “بيتستوب”، شريك الحلول الثاني التابع للمجموعة، شركة رائدة معترف بها في قطاع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة “بيتكوين”.