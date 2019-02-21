ريس ميد وفيشر أند بايكل يوقعان تسوية بشأن النزاعات القضائية العالمية حول انتهاك براءات الاختراع

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أعلنت اليوم شركة “ريس ميد” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: RMD، وفي بورصة أستراليا تحت الرمز ASX: RMD) وشركة “فيشر آند بايكل” للرعاية الصحية عن إبرامهما اتفاقية لتسوية جميع النزاعات ذات الصلة بانتهاك براءات الاختراع المعلقة بين الشركتين في جميع المواقع حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التسوية لا تنطوي على دفع أي مبالغ تُذكر أو تحمُّل مسؤولية من قبل أي من الطرفين. بموجب الاتفاقية، ستُغلق جميع دعاوى الانتهاك المعلّقة المرفوعة ضد منتجات محددة، وسيتحمل كل طرف أتعاب المحاماة الملقاة على عاتقه والتكاليف التي تكبدها في الدعاوى القضائية العالمية. وتبقى جميع الشروط الأخرى سرية.

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وبموجب هذه التسوية، لن تُرفع دعاوى انتهاك أخرى ضد منتجات “ريس ميد”، بما في ذلك مولدات التدفق “إير سينس”؛ وأقنعة الضغط الإيجابي المتواصل لضخ الهواء “إير فيت بيه 10” وأقنعة “سويفت إل تي” و”سويفت إف إكس”، وأنابيب المياه الساخنة “كلايمت لاين”، أو ضد منتجات “فيشر آند بايكل” للرعاية الصحية بما فيها “سيمبلاس” و”إيسون” و”إيسون 2″.

وقال ميك فاريل، الرئيس التنفيذي لشركة “ريس ميد”، في هذا السياق: “يسرني أننا تمكنا من حل هذه النزاعات التي كانت قائمة بين الشركتين. إذ تدعم هذه الاتفاقية المصالح العُليا لـ ’ريس ميد‘، وجميع أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك المرضى، ومزودي الخدمات، والأطباء، والمساهمين. ستواصل ’ريس ميد‘ ريادتها من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مبتكرة لمعالجة توقف التنفس أثناء النوم، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، إضافة إلى برمجيات الرعاية الصحية خارج المستشفى. سندافع عن ملكيتنا الفكرية حيثما كان ذلك ضرورياً لضمان حصول عملاء أقنعة الضغط الإيجابي المتواصل لضخ الهواء والأجهزة والبرمجيات لدينا على الحلول المبتكرة التي يستحقونها”.

ومن جانبه، قال لويس غرادون، الرئيس التنفيذي لشركة “فيشر آند بايكل” للرعاية الصحية: “يسرنا وضع حد لهذه النزاعات ونقدر دعم عملائنا ومساهمينا لنا طوال فترة الدعاوى القضائية”. وأضاف: “لقد مكنتنا الملكية الفكرية التي اكتسبناها من خلال استثماراتنا في مجال البحث والتطوير على مدى الأعوام الخمسين الماضية من ترك أثر إيجابي على حياة الملايين من المرضى. وإننا نلتزم التزاماً دائماً بتحسين رعاية المرضى وتحقيق نتائج إيجابية بفضل حلول الرعاية الصحية الملهمة والرائدة عالمياً التي نقدمها. ومن شأن القرار الذي اتخذناه أن يدعم هذا الالتزام”.

وتعتبر التسوية سارية المفعول على الفور، وقد بدأت الشركتان بتقديم طلبات لسحب القضايا المعلقة بينهما.