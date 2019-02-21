آيديميا تغير هيكليتها الإدارية لترسيخ قيادتها العالمية في مجال الهوية المعززة

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أعلنت “آيديميا” اليوم عن تعيين بيار بار يال رئيساً تنفيذياً لقسم المعاملات المؤسسية الآمنة (“إس إي تي”) الذي تم إنشاؤه حديثاً. وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة “آيديميا” يان دولابريار اليوم أن جميع وحدات المعاملات الحالية في المجموعة، أي وحدات المؤسسات المالية ومشغلي شبكات الجوال والأشياء المتصلة سيتم توحيدها تحت قسم واحد. إضافةً إلى ذلك، تنظر مجموعة “آيديميا” في إنشاء وحدة أعمال جديدة للأنشطة الرقمية ضمن قسم المعاملات المؤسسية الآمنة.

وسيقود القسم بيار باريال، الذي تولى سابقاً إدارة وحدة أعمال المؤسسات المالية في “آيديميا”.

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ويرتقي عملاء “آيديميا”، أي المصارف وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلو شبكات الاتصالات ومصنّعو الهواتف الذكية وشركات إنترنت الأشياء ومصنّعو السيارات، إلى مستوى التحدّي المتمثل في إدارة الخدمات المباشرة عبر الإنترنت والتحول إلى الرقمية. وعلى ضوء هذه الخلفية، وفي حين ستواصل “آيديميا” تطوير خبرتها الطويلة في مجال التقنيات المبتكرة، مثل التشفير والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية والاتصالات السحابية، سيقدم قسم المعاملات المؤسسية الآمنة الجديد خدمات الاتصال والدفع وسيحدد الحلول التي يتطلبها العملاء لطرحها بشكل عروض متجدّدة من شأنها أن تضمن فعالية خدمات “آيديميا” وسيولتها وأمنها. ومن خلال إنشاء هذا القسم الجديد، ستبسّط “آيديميا” هيكيليتها بحيث تعزز رؤية المجموعة بعيدة الأثر التي ستوفر للعملاء المزيد من فرص النمو في أسواق جديدة.

وفي هذا السياق، قال يان ديلابريير الرئيس التنفيذي لـشركة “آيديميا”: “بوصفنا رواداً في السوق، فإننا نقوم باستثمار التقنيات التي تعدّ شديدة الأهمية للمجال الرقمي، الحقيقة الجديدة، أي إدارة الاتصال الآمن والدفع الآمن وإدارة الهوية الآمنة. سيقوم قسم المعاملات المؤسسية الآمنة الجديد بدعم العملاء خلال تحولهم إلى الرقمنة، في حين يستمر في تقديم خدمات تعزيز القيمة والريادة لعملياتهم التقليدية. ويعد بيار باريال مديراً للأعمال رفيع المستوى، ولا يخامرني أي شك في أنه سيحقق نجاحاً كبيراً في عمله الجديد”.

وستخلف أماندا غوربو، التي كانت تتولى منصب نائب الرئيس الأعلى للعمليات التجارية والمبيعات العالمية للمؤسسات المالية، بيار باريال في منصبه كنائب الرئيس التنفيذي لشؤون المؤسسات المالية. كما ستنضم إلى اللجنة التنفيذية لـ”آيديميا”.

وسيستمر فابيان جوتار وإيف بورتالييه في إدارة وحدات عمل مشغلي شبكات الجوال والأشياء المتصلة على التوالي، كنائبين تنفيذيين للرئيس وعضوين في اللجنة التنفيذية للمجموعة.

وستتولى وحدة أعمال الأشياء المتصلة من الآن فصاعداً أنشطة أجهزة القياس الحيوي في “آيديميا”.

وتدخل جميع التعيينات المذكورة أعلاه حيز التنفيذ فوراً.

لمحة عن شركة “آيديميا”

توفر “آيديميا”، الشركة رائدة عالمياً في مجال الهويات المعززة، بيئة موثوقة لتمكين المواطنين والمستهلكين على حدّ سواء من القيام بأنشطتهم اليومية المهمة (مثل الدفع والتواصل والسفر والتصويت) ضمن بيئة مادية ورقمية.

وأصبح تأمين هويتنا يعتبر أمراً بالغ الأهمية في العالم الذي نعيش فيه اليوم. ومن خلال مساندة الهوية المعززة، وهي الهوية التي تضمن الخصوصية والثقة وتفسح المجال أمام إجراء معاملات آمنة وموثوقة وبالإمكان التحقق منها، نعيد ابتكار الطريقة التي نفكر بها، وننتج، ونستخدم ونحمي أحد أعظم أصولنا – هويتنا – سواء للأفراد أو الأشياء، متى وحيثما يهمّنا الأمن. ونحن نقدم الهوية المعززة للعملاء الدوليين من القطاعات المالية، ومجالات الاتصالات، والهوية، والأمن العام، وإنترنت الأشياء.