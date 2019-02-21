روكويل أوتوميشن وشلمبرجير تُبرمان اتفاق مشروع لإنشاء أول مزود لحلول الأتمتة المتكاملة

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أعلنت اليوم شركة “روكويل أوتوميشن” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة في الأتمتة الصناعية والمعلومات، وشركة “شلمبرجير”، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(NYSE:SLB، الموّرد الرائد عالمياً في مجال تقنية توصيف الآبار الاحتياطية والتنقيب والإنتاج والمعالجة في قطاع النفط والغاز، عن إبرامهما اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك جديد يحمل اسم “سنسيا”، ليكون أول مزود لحلول الأتمتة الرقمية المتكاملة الشاملة لحقول النفط.

هذا ويتوقع أن تُغلق الصفقة قريباً، وأن يبدأ المشروع المشترك في خدمة العملاء في صيف عام 2019، ويبقى ذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والشروط التقليدية الأخرى.

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وسيكون مشروع “سنسيا” لمشترك أول مزود متكامل بشكل تام لحلول القياس، والخبرة في المجال، والأتمتة في قطاع النفط والغاز. كما سيوفر إمكانية أتمتة العمليات القابلة للتطوير والقائمة على السحابة وعلى الحوسبة على حافة الشبكة، بما في ذلك حلول أمن المعلومات والعمليات. وبدءاً من الأنظمة الذكية وصولاً لحلول أتمتة إدارة دورة الحياة المعاد تصميمها بالكامل، سيساعد المشروع المشترك العملاء على تعزيز المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة من خلال القياس والأتمتة الذكية القائمة على البيانات.

وفي معرض تعليقه، قال بلايك موريه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “روكويل أوتوميشن”: “يسعى مشغلو حقول النفط إلى تحقيق أقصى قيمة لاستثماراتهم من خلال القيام بشكل آمن بتقليص الوقت الفاصل بين الحفر والإنتاج، وأمثلة إنتاج الآبار التقليدية وغير التقليدية، فضلاً عن إطالة عمر البئر. ولا يوجد حالياً أي مزود يقدم الحلول المتكاملة والمنصة التقنية التي تتطرق لهذه التحديات. سيكون مشروع ’سنسيا‘ في موقع فريد يمكنه من الربط بين الأصول المتفرقة والحد من العمليات اليدوية بواسطة حلول آمنة وقابلة للتطوير مدمجة ضمن منصة تقنية واحدة”.

وتابع موريه قائلاً: “ونظراً لسعي منتجي النفط والغاز إلى تحسين الإنتاجية، سنقدم لهم القيمة التي تنطوي عليها المشاريع المتصلة. وسيوفر ’سنسيا‘ حلولاً شاملة لأتمتة دورة الحياة والعمليات بدءاً من البئر وصولاً إلى المحطة النهائية، بما في ذلك التقنيات والخبرات الرائدة في قطاع حقول النفط”.

من جهته، أعلن بال كيبسغارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “شلمبرجير”: “سيشكل مشروع ’سنسيا‘ مزوداً تقنياً رائداً سيعزز من الاستعمال الأمثل لأصول الاستكشاف والإنتاج في حقول النفط. ويُعتبر هذا المشروع المشترك الخطوة القادمة في رؤيتنا الهادفة إلى تزويد عملائنا بأجهزة ذكية متصلة ذات قدرات تشخيص غنية، مقرونة بعمليات القياس والأتمتة والتحليل التي تحسن عمليات حقول النفط وتسهل اتخاذ القرارات التجارية وتقلص الكلفة الإجمالية للملكية عبر حياة الحقل”.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستعمل “سنسيا” ككيان مستقل، مع امتلاك “روكويل أوتوميشن” نسبة 53 في المائة و”شلمبرجير” نسبة 47 في المائة من المشروع المشترك. ويتوقع أن تدرّ “سنسيا” عائدات سنوية تقدّر بـ 400 مليون دولار أمريكي، وأن توظف حوالي 1000 شخص في فريق العمل ليقدموا الخدمات لعملاء يتوزعون في أكثر من 80 بلداً. وسيتخذ المشروع من هيوستن في ولاية تكساس، مقراً رئيسياً له. وسيضطلع آلان رنتكوم، الذي سيشغل منصب الرئيس التنفيذي، بمهام قيادة فريق الإدارة. وهو يشغل حالياً منصب مدير التقنية العالمية لمشاريع الأنظمة والحلول لدى “روكويل أوتوميشن”.

وستسدد “روكويل أوتوميشن”، وكجزء من الصفقة، مبلغ 250 مليون دولار أمريكي إلى “شلمبرجير” عند إغلاق الصفقة، على أنّ يمول هذا المبلغ بواسطة السيولة النقدية متاحة. وستحافظ “روكويل أوتوميشن”، بعد هذا الاستثمار، على مرونتها المالية القوية وتواصل دعم أولوياتها في تخصيص رأس المال، بما في ذلك النمو العضوي، وعمليات الاستحواذ، والأرباح، وإعادة شراء الأسهم، وتُعيد “روكويل أوتوميشن” التأكيد على هدفها المتمثل في إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2019.