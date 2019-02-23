20 معلومة عن القمر الصناعى المصري “إيجيبت سات إيه A”.. تعرف عليها

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نجح القمر الصناعي المصري “إيجيبت سات إيه A” فى الانطلاق من قاعدة الإطلاقِ الفضائي الروسية “بايكونور” بكازاخستان.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء، الخميس، بيانات دقيقة عن القمر الصناعي بعنوان “ما لا تعرفه عن ايجيبت سات A”، وجاءت المعلومات كالتالي:

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بدأ القمر الصناعي رحلته إلى السماء اليوم الخميس .

لتستمر رحلته في الفضاء لمدة 11عامًا.

تم إطلاقه من قاعدة “بايكونور” الفضائية في كازاخستان.

يطير إلى الفضاء بصاروخ الإطلاق الروسي من طراز “سيوز”.

يعد هذا القمر الصناعي السابق “إيجيبت سات 2”.

قدرات القمر الصناعي:

صنعته مؤسسة “إينرجيا” الروسية بمشاركة باحثين مصريين.

سيصل إلى مداره خلال دقائق بفضل تقنياته الحديثة.

يمتلك ذاكرة تسمح له بحمل عدد أكبر من المعلومات والصور.

يعتمد القمر على “تليسكوب” عالي الجودة لتصوير ما فوق الأرض

تم إضافة منظومة إلكترونية بصرية متطورة، وخط اتصال لاسلكي عالي السرعة.

يصل وزن القمر الصناعي إلى طن كامل.

يلتقط أول صورة له للمنطقة الصناعية الروسية في مصر.

له خصائص أفضل إذا ما قورن بالأقمار المصرية السابقة، حين يتعلق بوحدة الاستقبال، وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة ورفع كفاءة الخلايا الشمسية.

أهمية القمر الصناعي المصري الجديد

تنمية الأراضي، ودراسة ظواهر التصحر.

السيطرة على أراضي الدولة من التعديات.

يدعم التخطيط العمراني بطرق عالية الدقة.

يتابع التركيب والنمو المحصولي.

يراقب مسارات البحار و الأنهار ومجاري المياه.

يخدم مصر والدول العربية والإفريقية في تقييم وإدارة مواردها واستثماراتها.

كما يمكنه المساعدة في السيطرة على مروجي المخدرات ورصد زراعات المخدرات ومكافحتها.