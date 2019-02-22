تقرير جديد لرابطة جي إس إم إيه يبرز الدور العالمي للاتّصالات الذكيّة التي تقوم به

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أصدرت اليوم رابطة “جي إس إم إيه” تقريراً جديداً تحت عنوان، “الاتّصالات الذكيّة: كيف يُتوقّع أن يساهم الجمع بين تقنيّات الجيل الخامس ’5 جي‘ والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء بتغيير كلّ شيء”، يبرز كيف يُتوقّع أن تساهم كلّ من شبكات “5 جي” والذكاء الاصطناعي والمنصات الذكيّة وإنترنت الأشياء بتحويل حياة المواطنين والشركات حول العالم. ويلجأ التقرير المعمّق إلى مقابلات حديثة مع كبار ممثلي “دوتشيه تيليكوم” وقسم المعلومات التابع لرابطة “جي إس إم إيه” وشركة “كيه تي” و”تيليفونيكا” و”فودافون”، ويشير إلى كيفيّة قيام التقاء الحوسبة والاتصالات بتغيير الإنتاجيّة بشكل رئيسي عبر تقديم خدمات بالوقت الفعلي عبر قطاعات مختلفة مثل الترفيه والمواصلات والتصنيع. ويتوقّع قسم المعلومات التابع لرابطة “جي إس إم إيه” توافر 1.4 مليار اتّصال عالمي بتقنيّة الجيل الخامس “5 جي” بحلول عام 2025، ما يشكّل نسبة تزيد عن 15 في المائة من سوق الجوال.

وعلّق ماتس جرانريد، مدير عام رابطة “جي إس إم إيه”، قائلاً: “سيقوم الجمع بين تقنيّات الجل الخامس ’5 جي‘ وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بالتأثير بجميع جوانب حياتنا اليوميّة تقريباً من كيفيّة استهلاكنا للمحتوى الترفيهي لطريقة تعلّمنا وتفاعلنا مع زملائنا – التي تقوم جميعها على الاتّصال الفائق والواسع الانتشار. وسيؤدي دمج هذه التقنيّات التحويليّة إلى تغييرات أساسيّة، وسيربط الجميع وكلّ شيء بذكاء لمستقبل أفضل”.

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الترفيه الرقمي في كلّ مكان

يسلّط التقرير الضوء على كيفيّة قيام شبكات الجيل الخامس “5 جي” العالية السرعة بإغناء الترفيه الرقمي وزيادة طابعها الاجتماعي، مع إتاحة تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في مجال الألعاب والتلفزيون. وتجعل أيضاً الفعاليّات المباشرة مثل الرياضة والحفلات الموسيقيّة تجربة أكثر متعة عبر تمكين الرؤية المباشرة بزاوية 360 درجة من أيّ مكان في المقرّ، والسماح للمشاهدين بالمشاهدة عبر سماعات الواقع الافتراضي في منازلهم. وستصبح الألعاب أيضاً أكثر تفاعلاً واجتماعيّة مع الكثير من اللاعبين وصور واقعيّة عالية التحديد وسرعات عالية للإنترنت، ما يعني أنّ اللاعبين قادرون على المشاركة بالألعاب في أيّ مكان من دون تكاليف أو صعوبة حمل أجهزة متخصّصة.

مواصلات آمنة وسريعة

في قطاع المواصلات، تعمل تقنيّات الجيل الخامس “5 جي” بسلاسة مع تقنيّات أخرى لجعل السفر آمناً وسريعاً بقدر الإمكان. مع قيام السيارات والدراجات والمشاة بتحديد مواقعهم بالوقت الفعلي، تلجأ أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الاتّصال الذكيّ لتوجيه الآليّات عند ضرورة إبطاء وزيادة السرعة، ما يجعل طرقاتنا أكثر أماناً ويخفّف الزحمة. وتقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بجمع بيانات الطرقات والآليّات، بما في ذلك الطقس والأعمال على الطرقات والازدحام المروري، لمنح مستخدمي الطرقات نصائح بالوقت الفعلي تتعلق بحالة الطريق.

الاتّصالات الصناعيّة

يُتوقّع أيضاً أن تحقّق الاتّصالات الذكيّة ثورة صناعيّة رابعة حيث تقوم الروبوتات والحواسيب بأمثلة الإنتاج والصيانة في المصانع والمعامل. وتقوم تقنيّات الجيل الخامس “5 جي”، مدمجةً مع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بالتقاط المعلومات بالوقت الفعلي ما يسمح بالتحكّم عن بعد بالآليّات. وسيساهم الاتّصال ضمن المعامل بزيادة الفعاليّة وتحسين القيمة التي يقدّمها المصنّعون إلى العملاء.

الزراعة الذكيّة

ستساهم تقنيّة الجيل الخامس “5 جي” بمساعدة المزارعين على مراقبة وتحفيز جودة المحاصيل عبر مراقبة التربة وعوامل الطقس لتكييف استعمال المبيدات والأسمدة. وستقوم شبكات إنترنت الأشياء المتنقلة بمراقبة الضغط في أنابيب المياه من أجل تحسين تحديد التسرّب والحفاظ على الإمداد. وستقوم الاتصالات الذكيّة بدعم خفض النفايات وستساعد في الحفاظ على مصادر الكوكب عبر تحفيز الفعاليّة والمواءمة بين العرض والطلب بشكلٍ أفضل.

هذا ويحقّق مشغلو شبكات الجوال بالفعل تقدماً كبيراً في مجال نشر وتوصيل شبكات الجيل الخامس “5 جي” بالشبكات التجاريّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة، وكوريا الجنوبيّة، والإمارات العربية المتحدة، والصين بدءاً من العام الحالي. ويتوقّع قسم المعلومات التابع لرابطة “جي إس إم إيه” أنّ شبكات الجيل الخامس “5 جي” ستغطي نسبة 40 في المائة من سكان العالم بحلول عام 2025 أو حوالي 2.7 مليار شخص. وستحفّز تقنيّة “5 جي” تغييرات عميقة في نموذج أعمال مشغلي الجوال في ظلّ التقارب بين الحوسبة والاتصالات لإنتاج خدمات بالوقت الفعلي أو خدمات حسب الطلب.