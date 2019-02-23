لينوفو تقدم حافظة الحوسبة الطرفية الواسعة وتوسع الاستثمارات في تقنية إنترنت الأشياء

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خلال الأسبوع المقبل في مؤتمر “إم دبليو سي 19 برشلونة”، ستستعرض مجموعة مركز البيانات (“دي سي جي”) من “لينوفو” استثماراتها المستمرة في حلولها التي تدعم إنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية في إطار خطة نمو إنترنت الأشياء التي ستطلقها خلال الأعوام القليلة القادمة. واستناداً إلى الزخم الحاصل في نمو أرباحها في الربع الخامس على التوالي، تقوم مجموعة مركز البيانات (“دي سي جي”) من “لينوفو” بإنشاء حافظة تأخذ البنية التحتية إلى حيث تكون البيانات، سواء في مركز البيانات التقليدي، في السحابة أو على حافة الشبكة بشكل متزايد.

يتم اليوم إنشاء ومعالجة حوالي 10 في المائة من البيانات التي تنتجها المؤسسات خارج مركز البيانات المركزي التقليدي أو السحابة. وبحلول عام 2022، تتوقع شركة “جارتنر” أن يصل هذا الرقم إلى 75 في المائة. وأثارت عملية تحويل البيانات مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية والأمن والقوانين المرتبطة بالبيانات، إلى جانب التحديات المرتبطة بوقت الاستجابة وعرض النطاق الترددي وزمن التعطل. تتصدى “لينوفو” لهذه التحديات من خلال إنشاء حافظة واسعة من عروض الحوسبة الطرفية التي من شأنها معالجة الطرق المختلفة التي يريد العملاء من خلالها نشر حلول الحوسبة الطرفية في حالات استخدام إنترنت الأشياء.

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في مؤتمر “إم دبليو سي برشلونة”، ستكشف “لينوفو” النقاب عن “ثينك سيستم إس إي 350″، وهو خادم طرفي يتمتع بحجم أوسع بقليل من الحاسوب الشخصي “ثينك باد”. سيُطرح هذا الخادم المصمم خصيصاً في السوق هذا الصيف، ويتمتع بعرض أقل وهو أقصر بكثير من الخادم التقليدي، مما يجعله مثاليًا للنشر في المساحات الضيقة. يمكن تركيبه على حائط، أو تكديسه أو تثبيته على الرف. ويسمح “ثينك سيستم إس إي 350” بوضع طاقة المعالجة المعززة والتخزين والشبكة بموقع أقرب إلى مكان إنتاج البيانات، مما يسمح بتنفيذ الأعمال الناتجة عن تحليل تلك البيانات بسرعة أكبر. ونظرًا لنشرها عادة خارج مراكز البيانات الآمنة، تتضمن الخوادم الطرفية هذه تقنية تشفير البيانات المخزنة على الجهاز إذا تبيّن أنه تم التلاعب بها، وتمكّن المستخدمين المسموح لهم بذلك فقط بالوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم الخادم الاتصالات اللاسلكية عبر شبكات “الواي فاي” وشبكات التطور طويل الأمد على حدّ سواء.

وقال كيرك سكوجن، نائب الرئيس التنفيذي في “لينوفو” ورئيس مجموعة مركز البيانات في هذا السياق: “هناك فرصة هائلة لمساعدة العملاء على إدراك القوة التي يمكن أن تقدمها الحوسبة الطرفية لمؤسساتهم”. وأضاف: “لقد قمنا باستثمارات كبيرة مركزة في عروض ذات صلة بإنترنت الأشياء والاتصالات خلال العام الماضي بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، مما يتيح الاتصال من حافة الشبكة إلى مركز البيانات. نحن نلتزم بدعم مبادرات المصادر المفتوحة في القطاع، بما في ذلك شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة. وتتطلع ’لينوفو‘ إلى المشاركة في رئاسة مجموعات التنسيق والتحويل إلى السحابة لشبكات النفاذ الراديوي المفتوحة”.