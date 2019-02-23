IDEMIA وإنفينيون وبيه إم دي تكنولوجيز تبرم شراكة لتوفير حل متكامل ثلاثي الأبعاد للتعرف على الوجه

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تفخر شركة “آيديميا”، وهي الشركة الرائدة في حلول الهوية المعززة، بالإعلان عن إبرامها شراكة وثيقة مع شركة “إنفينيون” وشركة “بيه إم دي تكنولوجيز”. ومن خلال الجمع بين أحدث الأجهزة المقدمة من “إنفينيون” و”بيه إم دي تكنولوجيز” وأحدث البرمجيات البيومترية ثلاثية الأبعاد لحلول التعرف على الوجه من “آيديميا”، تهدف هذه الشركات إلى تقديم تجربة سلسة للمستخدمين النهائيين.

ويلبي الحل ثلاثي الأبعاد للتعرف على الوجه المقدم من “آيديميا”، الذي كُشف النقاب عنه خلال المؤتمر العالمي للجوال بنسخته الأخيرة ويمهد الطريق لتقنيات الاستحواذ ثلاثية الأبعاد، طلبات مستخدمي الهواتف الذكية الحصول على تجربة مبسطة وفعالة وآمنة.

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وتجمع كل من “آيديميا” و”إنفينيون” و”بيه إم دي تكنولوجيز” بين خبرتها عالية الجودة في حلول التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد لتوفير حل متكامل لصانعي المعدات الأصلية وخبراء دمج الأنظمة، حل من شأنه تقديم تجربة مثالية للمستخدم، مع التركيز على توفير الراحة وميزة التعرف السريع على الوجه والأمن القوي.

ستقدم كل من “آيديميا” و”إنفينيون” و”بيه إم دي تكنولوجيز” الحل ثلاثي الأبعاد للتعرف على الوجه في أجنحتها المعنية خلال المؤتمر العالمي للجوال 2019 الذي سيقام في 25 فبراير.

هذا وخضع هذا الحل المشترك لتحسينات عديدة، وأصبح جاهزًا للدمج في تصميم أي جهاز، مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب الشخصية، للسماح بالمصادقة على المقاييس البيومترية لوجه المستخدم من أجل الفتح الآمن للجهاز وضمان الدفع الآمن عبر الجوال. كما تعمل الشركات على قطاعات جديدة في السوق مثل قطاع السيارات لتزويد السائق بأنظمة التوثيق والرصد.

في هذا السياق، قال إيف بورتالييه، نائب الرئيس التنفيذي لنشاط الأشياء المتصلة في “آيديميا”: “نحن فخورون للغاية بالعمل عن كثب مع كلّ من شركتي ’إنفينيون‘ و’بيه إم دي تكنولوجيز‘ من أجل التحسين المستمر للحل ثلاثي الأبعاد للتعرف على الوجه من ’آيديميا‘. وبفضل هذه الشراكة، أصبحنا اليوم قادرين على توفير حل سابق لأوانه يوّفر أعلى معايير الأمن للكثير من حالات الاستخدام”.

ومن جانبه، يقول فيليب فون شيرستيد، نائب الرئيس والمسؤول عن أعمال الترددات اللاسلكية وأجهزة الاستشعار في “إنفينيون تكنولوجيز”: “اكتشفت ’آيديميا‘، بفضل خبرتها القوية في المقاييس البيومترية والتوثيق الآمن، القوة الكامنة وراء البيانات الفعلية ثلاثية الأبعاد في وقت مبكر جدًا. وتساهم مطابقة صورة المسح ثلاثي الأبعاد التي تلتقطها كاميرا ’ريل ثري‘ مباشرةً في المجال ثلاثي الأبعاد مع المكتبة المرجعية للحلول ثلاثية الأبعاد، بتحسين الأمن وتخفيف الطلب على أجهزة الاستشعار ذات الدقة العالية أو المستشعرات المتعددة. وتعدّ هذه خطوة هامة إلى الأمام مقارنةً بالمطابقة ثنائية الأبعاد التقليدية التي تستخدم بيانات إضافية ثلاثية الأبعاد رامية إلى الكشف عن انتحالات الصفة ومكافحة الاحتيال فقط”.